El Quintero de la gente: 'Espero el Metro sea como con la Selección'

La gran noticia del Fútbol Profesional Colombiano tuvo desenlace y llegó a buen puerto con Juan Fernando Quintero convirtiéndose en nuevo jugador estelar del Junior de Barranquilla tras quedar libre después de su paso por el River Plate de Argentina. A partir del 31 de diciembre, el misterio del nuevo equipo de Juanfer empezó a hacerse cada vez más fuerte y con el paso del tiempo, los barranquilleros se pusieron en contacto con el jugador y sellaron con acuerdos mutuos el fichaje.



Sin duda alguna, el mejor fichaje en este 2023 en el balompié colombiano que está por empezar el 25 de enero cuando Junior enfrente en condición de visita a Águilas Doradas, curiosamente contra un equipo antioqueño cuando acaban de confirmar a Juan Fernando Quintero, jugador de dicha región colombiana.

Carlos Bacca, quien le dio la bienvenida a Juan Fernando Quintero por las redes sociales con un corto mensaje diciendo, "con los brazos abiertos papa", mantuvo una conversación con el volante creativo ex River Plate, Rennes de Francia y Porto, entre otros donde comentaron cómo se dio todo después de días de incertidumbre completa. Juanfer fue la gran noticia y espera que Barranquilla siga suspirando por su flamante contratación del Junior.



En dicho en vivo en Instagram, Carlos Bacca empezó, "sabemos el esfuerzo que ha hecho la familia Char y que has puesto todo de tu parte", y sí, pues Juan Fernando ya había mantenido que era imposible negarse a una llamada del Junior de Barranquilla. Después de las negociaciones, se confirmó que las conversaciones llegaron a buen puerto y se confirmó, "fueron cinco o seis días de mucha incertidumbre, pero aquí estamos, me mataron ayer, pero todo hacía parte del plan, todo salió bien", dijo el antioqueño.



Ambos jugadores compartieron en Selección Colombia, y ahora lo harán en clubes, "se las dejo para meterlas", mencionó Juan Fernando Quintero, quien ahora se encargará de la creación del Junior de Barranquilla. Y como si fuera poco, le enviaron dardos a la afición del Junior de Barranquilla, pues es uno de los grandes equipos del país, y con una de las nóminas más prestigiosas del balompié colombiano, pero curiosamente no llena el Metropolitano Roberto Meléndez por lo general. "Quiero ganar, soy una persona con mentalidad ganadora. Espero ver el Metropolitano lleno, que nos alienten bastante como lo hacen con la Selección Colombia".