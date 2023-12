Carlos Bacca responde a críticos: sueña con ser campeón y goleador

Junior tendrá la posibilidad de empezar con pie derecho la gran final del fútbol colombiano y en el estadio Metropolitano buscará conseguir la primera ventaja frente al Medellín.

En conferencia de prensa previo a la gran final, el capitán del Junior, Carlos Bacca, mencionó lo que vivió a lo largo del torneo, pues no tuvo un buen desempeño como goleador, pero de a poco logró convertirse en un indiscutible en el esquema de Arturo Reyes.

Título y bota de oro: "Ahora en estos momentos estamos de goleador, pero quedan dos partidos, ojalá que con la ayuda de Dios y el trabajo que venimos realizando podamos también materializarlo, que sea el título y que sea el goleador, que vengan de la mano".



Prepararse para ganar: "en este momento estoy disfrutando porque todos los días no se juegan finales, gracias a Dios he tenido la oportunidad de jugar finales, tanto afuera como acá con Junior, pero la experiencia te dice que las finales no se juegan, sino que se ganan porque siempre se va a recordar al campeón”.



Liderazgo desde la capitanía: "Son momentos distintos, hoy tengo la posibilidad de estar acá sentado, en las otras finales era jugador, ahora el capitán, de pronto el referente. Yo me veo uno más del equipo, como el líder, pero con ejemplo, pero aquí el barco es de todos porque hemos creado una familia y eso se ha visto reflejado, cuando se tiene un buen grupo se llega hasta estas instancias”.



Responde a críticas: "para los que no creyeron, yo creo que que los que confiamos en Dios todas las cosas lo ayudan para bien. Dios se basa en eso, de mostrar a esas personas incrédulas, que él sí existe. Yo soy un hijo de Dios y confío plenamente en él; no era la primera vez que estaba pasando un momento así, me sostengo con él y mi familia. Después de ese momento de dificultad, viene una gran bendición que ahora estoy disfrutando".