‘Me cobran por el penal ante Inglaterra en el mundial’ Carlos Bacca

Carlos Bacca estuvo en una entrevista con el periodista Steven Arce para AS Colombia, y habló sobre su presente con el Junior de Barranquilla, la Selección Colombia, y sobre su fallido penal ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

Bacca fue duro con los hinchas colombianos, aunque expresó que no guarda ningún rencor sobre lo que le digan los hinchas. Agregando también sobre la poca valoración que hay sobre los jugadores que han estado en la Selección.

“En algunas canchas no te valoran, porque fuiste el que botó el penal. Se quedan con esas cosas negativas. Acá se quedan con las groserías, nadie te recuerda porque estuviste en Europa. Pero yo me quedo con satisfacción de mi familia y de la gente que me quiere”.

🗣️"Me cobran por el penal ante Inglaterra, se quedan con las cosas negativas"



🎙️Carlos Bacca, jugador de Junior de Barranquilla



📹Nota completa: https://t.co/nGxxhyYn85 pic.twitter.com/QR1X79JwEq — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 19, 2023

No obstante, durante la entrevista Carlos Bacca también se refirió sobre la gran presión por parte de los aficionados y la prensa que tenían durante el Mundial de Rusia, en el que los obligaban a ser campeones del mundo.

🗣️"Fuimos a dos Mundiales y nos exigían el título, parece que fuera fácil ganarlo"



🎙️Carlos Bacca, jugador de Junior de Barranquilla



📹Nota completa: https://t.co/nGxxhyYn85 pic.twitter.com/yZ3stdoPuJ — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 19, 2023

Por último, también se refirió sobre su presente en el Junior de Barranquilla, donde lleva 54 encuentros y 17 goles desde que regresó al conjunto tiburón en 2022, donde le gustaría retirarse y luego ser Director Técnico.