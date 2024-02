¿'Sincericidio' en Junior? 'Rachas, el semestre pasado estuvimos peor'

Santa Fe despertó y no se l había soñado: le propinó una contundente goleada 3-0 a Atlético Junior, campeón vigente de Liga Betplay, con goles de gran factura, disciplina táctica y un acierto admirable ante su fiel afición.

El resultado no estaba en muchas puestas pero sí en la fe de un equipo 'cardenal' que fue letal en cada ocasión que tuvo, frente a un rival que, en cambio, no acertó una en toda la noche.



¿Qué le pasó al tiburón? “Son rachas, son momentos. El semestre pasado estuvimos peor. Era una situación complicada, difícil. A esta altura llevábamos cinco puntos. No es ninguna excusa. Todos los semestres son distintos. Estamos pasando por ese momento en que no la metemos, que nos llegan y nos la meten, de que se nos están presentando inconvenientes, como lo que venimos teniendo en cada partido, lesiones de compañeros, que no es bonito. Un sinfín de cosas. Pero tenemos que ser maduros, tenemos que mantenernos unidos como esta familia que hemos creado, que no se pierda ni en la victoria ni en la derrota”, explicó el goleador Carlos Bacca, el primero en dar la cara tras la goleada.



¿Cometió un 'sincericidio'? Puede ser. Pero en realidad evidenció lo que pasó en el campo, un equipo con mucho potencial que no encontró la manera de transformarlo en buen juego y goles.



“Hay que seguir confiando en Dios, porque este grupo siempre ha colocado a Dios por delante y ha trabajado. Y en estos momentos de dificultad, como lo dice el profe, que ya lo tuvimos, lo único que hicimos nosotros fue callar y trabajar. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Callar y trabajar. No hay de otra... ¿Qué puedo decir ahora? Que vamos a salir a ganar, que vamos a hacer diez goles. Callar la boca. Sabemos que las cosas no están saliendo como las planificamos, como las trabajamos, pero sabemos de la situación y somos conscientes que podemos salir adelante”, añadió.



¿Les está pesando mentalmente eso de jugar y no poder siquiera marcar en Bogotá? “Se nos hace difícil ganar acá, es la realidad, pero hablando del partido de hoy, yo creo que el equipo tuvo ocasiones y no fuimos contundentes en las áreas. Se nos va el resultado porque fueron dos equipos que salieron a buscar el partido”, apuntó.



Bacca quiere seguir apostando al trabajo como única vía para lograr resultados: “Nosotros vinimos a presionarlos arriba, incluso robamos balones y tuvimos ocasiones. No estamos siendo contundentes. Después se te va alargando el partido, te marcan y el partido cada vez se complica más. Pero son rachas. Las rachas siempre se presentan, uno quiere que no, pero esto del fútbol es así. Tenemos que ser maduros porque no es la primera vez que lo vivimos”,



A los hinchas, muchos de ellos presentes en la amarga noche en El Campín, les habló directo: “La afición es exigente porque es Junior. Si fuéramos cualquier otro equipo que no es Junior, seguramente que le diera igual perder, pero nuestra afición es exigente, siempre le gusta, no solo que ganemos, sino que juguemos bien. Entonces es tan exigente que nosotros sabemos qué afición tenemos”.