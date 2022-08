Bacca se ilusiona con títulos: 'el olfato goleador no lo he perdido'

Carlos Bacca está motivado desde su regreso al Junior y después de una no muy buena temporada en LaLiga, aseguró que volvió a sentirse como un futbolista. Tiene hambre de gol y sed de títulos, por eso su aspiración no es otra que la de alzar unos cuantos trofeos vestido de rojiblanco.



En charla con Primer Toque, de Win Sports, el delantero se refirió a la evolución que tuvo en el fútbol europeo y lo que espera conquistar en Junior, al que llegó como el refuerzo estrella de la temporada; un regreso esperado por la afición barranquillera.

"Ha vuelto un Carlos Bacca más maduro, más profesional y que se fue con ganas de conquistar Europa. Hice una gran carrera y ahora he vuelto con ganas de continuar lo que hice aquí en Junior antes de irme (...) Estoy contento de volver y sentirme nuevamente futbolista, de sentirme querido. El último año no fue el mejor para mí ni para Granada, no tuve los minutos que esperaba, no jugué mucho, no se consiguieron los objetivos y el equipo descendió. Ahora me encuentro con esa sensación de ser futbolista nuevamente, de hacer las cosas bien y prepararme, de sentir el calor de la gente en Barranquilla".



El nacido en Puerto Colombia mencionó que desde su salida en 2011 con rumbo a Bélgica, muchas cosas han cambiado en la institución. "Hay muchos cambios. Barranquilla está distinta y el Junior está distinto, pero todavía hay cosas por mejorar para que el club siga creciendo. Vengo con la mentalidad de aportar con mi granito de arena para que el club crezca a nivel futbolístico, de estructura y de infraestructura".



Y agregó que ahora, después de su evolución, solo espera aportar para cumplir los objetivos del club. "Me estoy preparando para ayudar al equipo va a ser fundamental y esperamos conseguir la décima estrella, pero no solo eso sino pelear por varias cosas más. Esperamos seguir creciendo y por qué no, en mediano o a largo plazo conseguir ganar la Copa Sudamericana o de Libertadores (...) Uno evoluciona. De pronto me fui de aquí siendo solo goleador, solo sabía hacer eso y lo tenía en mi mente".



Bacca aseguró que en Europa aprendió a ser delantero '9', a ser segunda punta, a jugar en banda izquierda hacía adentro. Cosas que en el FPC no mostró en su momento. "Hoy no tengo esa velocidad que tenía como cuando me fui, porque uno con los años lo va perdiendo, pero tengo la inteligencia, el saber ubicarme en la cancha y dónde hacer daño. El olfato goleador no lo he perdido y con la ayuda de Dios marcaré muchos goles".