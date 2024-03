Bacca dejó en el aire su futuro en Junior: tiene ofertas del exterior

Carlos Bacca, el emblemático jugador del Junior de Barranquilla, equipo donde ha sido pilar en la zona de ataque y en el que fue importante en la conquista del décimo título de Liga BetPlay en 2023, en el que incluso fue bota de oro.





En la actualidad, Bacca sigue siendo fijo para el técnico Arturo Reyes y parecía que el jugador se quedaría en estos últimos años de carrera, pero en una entrevista con el programa ‘Vbar’ de Caracol Radio, el goleador dejó claro que no sabe qué pasará a futuro, pues tiene ofertas del exterior.



De hecho, Bacca sorprendió al decir que los países interesados en sus servicios son ligas consolidadas como la de España y Estados Unidos.



“Me quedan 3 meses con Junior, no sé qué va a pasar, nada se ha concretado y tengo ofertas de España y Estados Unidos", reveló Carlos Bacca.



De igual manera, Bacca aseguró que su objetivo de seguir vigente es que quiere también pelear por el récord de goleador a nivel mundial y que está peleando Dayro Moreno con Víctor Hugo Aristizábal, cifra que no está lejana, pues se encuentra a 23 del exjugador y a 12 del delantero de Once Caldas.



“Cuando estás tan cerca es imposible no ilusionarse. Por lo menos yo sueño con pasar a Aristizábal, por lo menos me ilusiono con eso. Tengo que cuidarme muchísimo como lo vengo haciendo y marcar muchos goles, pero no cierro las puertas a nada”, finalizó Bacca.



De esta manera, el goleador del Junior pone en vilo a los aficionados, pues muchos esperan que siga defendiendo la camiseta del equipo, pero todo dependerá de la decisión de las directivas e intereses del atacante.