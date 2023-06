Vélez sorprende y revela el DT que vendría en reemplazo de Guimaraes

América de Cali tuvo un rendimiento óptimo en Liga BetPlay 2023-I, pero luego de jugar los cuadrangulares finales, el equipo no pudo sostener su nivel y terminó cayendo en el grupo de Millonarios, club que terminó yendo a la final tras ganarle dos juegos decisivos.

Luego de no conseguir la final, el futuro del técnico Alexandre Guimaraes es una incógnita y aún no se sabe si renovará o finalizará el contrato. Sin embargo, todo parece indicar que no continuará.



En busca de una alternativa en caso de salir Guimaraes, el accionista de América, Tulio Gómez, estaría barajando varios nombres, pero habría uno que empezaría a sonar con más fuerza y es el de Lucas González, quien viene de dirigir a Águilas Doradas.



Después de darse a conocer la renuncia de Lucas González en Águilas, el periodista Carlos Antonio Vélez aseguró en su programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, que el joven técnico estaría en los planes de América para que sea su técnico para el próximo semestre.



Cabe recordar que Lucas González hace unos días reveló que le gustaría dirigir a equipos grandes del fútbol colombiano, nombrando a Millonarios, Nacional y América, por lo que su llegada no sorprendería.



Por ahora, América entró en vacaciones y se espera en las próximas semanas se dé a conocer detalles sobre la continuidad de Alexandre Guimaraes.