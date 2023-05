¿Por qué Leonel Álvarez se alejó de Santa Fe? ¿Es cuestión de plata?

Leonel Álvarez está en el radar de Independiente Santa Fe, sin lugar a dudas. Los acercamientos fueron reales, el interés de ambas partes es cierto pero, de repente, se estancó la posible firma. ¿Qué pasó?

El club 'cardenal' está siendo dirigido de manera interina por Gerardo Bedoya, quien estuvo en la eliminación de la Liga Betplay tras caer por 3-1 contra Once Caldas, y en la derrota contra Gimnasia en Argentina, 1-0 con expulsión suya incluida.



Él sabe que su encargo, que inicialmente por un mes, terminará cuando se concrete la contratación de un técnico en propiedad, que se hará cargo ya para el segundo semestre. Sonaba Santiago Escobar con mucha fuerza, pero Álvarez quedó libre y la tentación era muy grande para dejarla pasar.



Sin embargo, las conversaciones entraron en un estancamiento, producto, al parecer, de las dificultades para negociar con los representantes del entrenador. ¿Qué pasó?



"Anoche reapareció Leonel Álvarez. El gran obstáculo de Leonel es su empresario. Con Romano nadie quiere negociar, yo no sé, alguna razón tendrán. Leonel no ha tenido comunicación directa desde el viernes pasado con el presidente de Santa Fe", dijo Carlos Antonio Vélez en Antena 2.



Y añadió: "Cuando vio que el presidente no le iba a aceptar las condiciones que él proponía y sobre todo tener que negociar con su representante y aumentar una plata que el presidente no va a aumentar, entonces se calló. Pero reapareció ayer por interpuesta persona".



Según el periodista, el presidente Eduardo Méndez no esperará a nadie y trabajaría en el extranjero para fichar un DT: "El presidente de Santa Fe ha tenido contactos en Uruguay y tiene reuniones próximas en Argentina. Él se quedará allá hasta que contrate técnico. Leonel ya se dio cuenta de que tiene que aterrizar".



Vélez dice que el numeroso equipo de colaboradores también sería un obstáculo, pues el presupuesto es definitivamente limitado: "Leonel quiere llegar con 8 0 9 personas. El presidente le dijo esta es la plata que ahí, contrate como pueda. Santa Fe no pude hipotecar su futuro. Lionel no tiene otra opción. Es un buen técnico, pero su problema es su entorno", concluyó.