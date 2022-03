Vélez apuntó a Osorio y Dudamel: 'mucho más decente y de hombres'

En su audiocolumna Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez se refirió a la situación que viven en América y Deportivo Cali con sus entrenadores, Juan Carlos Osorio y Rafael Dudamel.



El técnico de los 'Diablos Rojos' ha sido objeto de críticas por parte del dueño del equipo, Tulio Gómez, e incluso se habla de su salida en junio. En lo que respecta a Dudamel, Vélez le aconsejó que de un paso al costado por el bien del campeón colombiano.

Vélez aprovechó el tema político en Colombia, en el que dejó su clara postura, para mencionar que en el fútbol muchos técnicos utilizan "paraguas" y usan la estrategia de "poner a mirar a la gente para otra parte y encontrarle excusa a la casi segura derrota". Lanzó ácidas críticas a los entrenadores del América y Deportivo Cali.



"Hay cosas que no entiendo. Cómo el dueño del América, don Tulio, dice que su técnico es un fracaso y que la campaña es un fracaso y no lo saca. No entiendo como el profesor Osorio escucha que su jefe dice que él es un fracaso y se queda. No entiendo que Juan Carlos Osorio haya dicho que hasta gratis dirigiría en la Selección Colombia y sin embargo se queda en América esperando una indemnización. Por qué mejor, por dignidad, le entrega el fracaso al dueño y se va. Si no cobra en la Selección por qué cobrarle al América".



Carlos Antonio Vélez cambió de página y habló del Deportivo Cali, al que cuestionó por el empate en la fecha 12 frente al Nacional, después de ir goleando por 3 goles. "No entiendo cómo esos que dicen amar a las instituciones esperan a que los echen para que les paguen; ese amor tiene que ser demostrado dando un paso al costado. Sería eso mucho más decente y mucho más de hombres".



Y agregó: "Debe tener un costo político perder el clásico contra 9 del rival e ir ganando 3 a 0 y que le empaten 3-3, en un partido en el que el rival estaba muerto por sus propios errores".



Finalmente, Vélez hizo una dura crítica para Dudamel. "Está demostrado que la táctica de la tablet, la de eludir las responsabilidades señalando periodistas, árbitros y rivales, poniendo a mirar a la gente para otro lado, la táctica del fingido cariño, eso no sirve. Los líderes cuando no encuentran soluciones dan un paso al costado para que venga otro, sobre todo los que dicen amar a las instituciones. Al contrario, se quedan atornillados para que los echen y les paguen indemnizaciones".