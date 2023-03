Vélez culpa a jugadores de Junior: 'Tienen trinca que saca técnicos'

El último lugar de la tabla de posiciones es una herida que duele, y mucho, en Atlético Junior, armado para ser protagonista y no colero.

Los golpes se siguen acumulando, esta vez una derrota 1-2 en Barranquilla, que tiene al técnico Arturo Reyes con un pie afuera del club.



Pero, ¿si no fuera solo cuestión de DT? Carlos Antonio Vélez ya había señalado al estratega pero ahora apuntó justamente a los jugadores y no tuvo piedad al pedir que se hagan cargo de su parte en medio del caos.



El analista aseguró en Antena 2 que el equipo carece de futbolistas que le impriman dinamismo al juego y en cambio sí armaron "una trinca", que saca técnicos y pide jugadores sin ritmo.



“Ahora hay que pensar en otra cosa. Junior tiene que, aparte de modernizar plantilla, desmontar una trinca que hay en el club, que saca y saca técnicos, porque en Barranquilla cambian y cambian de técnico, pero no cambian de jugadores y están los cuatro o cinco de siempre”, dijo Vélez.



“Mire, si quieren hacer un fútbol lento, tengan los jugadores que tienen. Si quieren hacer un fútbol moderno, tienen que desmontar la trinca”, añadió.



Ya Vélez había disparado contra Arturo Reyes en la eliminación de la Copa Sudamericana a manos del Tolima “Sobre este tema de la dilapidación del dinero, ¿se han dado cuenta de lo que ha perdido el Junior? Lo de anoche fue patético, fue muy flojo. No van a inventar ahora, como el técnico Reyes anoche, que estaba muy feliz porque ‘así iba muy bien’. Sí, vas muy bien, vas es para el despeñadero”, afirmó en su momento.



“Es una eliminación muy triste para Junior, por tanta plata que invirtieron, yo me pongo en el cuero de los señores Char. Yo creo que armaron un equipo más con nombres. Yo no diría que armaron un equipo, contrataron un montón jugadores, y le dieron le dieron a la persona menos indicada el equipo, para que lo armara. A Reyes le falta mucho pelo pa’ moña. Yo antes creía mucho en él; ahora, le creo cero”, concluyó.