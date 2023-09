Vélez enfiló contra Cardona: 'sabemos que solo está para tiros libres'

Pasa el tiempo y aún se habla de la goleada 4-1 y del repaso que América de Cali le dio a Atlético Nacional, en un partido que además adquirió fama mundial gracias a la anotación de Barrios y sus 38 pases.

El partido tuvo todo los ingredientes, incluido el morbo de la anotación y la eufórica celebración de Edwin Cardona, a quien el verde le cerró la puerta para el regreso hace unos meses.



Precisamente, sobre ese detalle se ha dejado sentir la molestia de algún sector de la crítica, que no entiende cómo se prefirió a Maximiliano Cantera por encima de uno de los más recordados creativos de la época reciente en Nacional.



Sin embargo, Carlos Antonio Vélez se desmarcó de esa nostalgia y analizó el triunfo más allá del aporte del mediocampista antioqueño: “El partido hay que partirlo en dos, el primer tiempo y el segundo tiempo. En el segundo tiempo, América se cansó y solo el cambió de Ibarbo les hizo efecto”, dijo en Antena 2.



En su opinión se siente algo exagerado el elogio al ex verdolaga: “Cardonita todos sabemos que solo está para tirar tiros libres y disparar al arco, pero lo hace bien”, añadió.

​

Edwin Cardona ha tenido un feliz aterrizaje en el América, no ha ahorrado elogios para su entrenador, Lucas González, quien en no pocas ocasiones lo ha puesto pro delante de Carlos Darwin Quintero y él ha sabido dar resultados. Lo mejor es lo que pasa, dicen. Y lo mejor para este jugador parece ser la casa roja.