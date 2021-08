‘Contra Nacional hay una persecución’: Carlos Antonio Vélez explotó

El miércoles en la noche salió el comunicado del Comité Disciplinario de la Dimayor con las sanciones correspondientes a los hinchas de Nacional y Santa Fe por los actos de violencia al interior del estadio El Campín.



Al respecto, el periodista Carlos Antonio Vélez mostró su inconformismo con las diferentes medidas para cardenales y verdolagas, aseguró que contra el verde paisa “hay una persecución”, dio sus razones y exigió respeto hacia la organización que “resguarda y sostiene” al fútbol colombiano.

“Ustedes saben que conmigo es clarito. Yo siento que contra Atlético Nacional hay una persecución. Y cualquiera podría pensar: ‘Este lo está diciendo porque como trabajo en RCN y es de la organización Ardila’. Bueno, piense lo que le dé la gana. A mí no me interesa, siempre dije lo que tenía que decir. Aquí en esta tribuna muchas veces he criticado a Nacional y en este empresa nunca me han dicho qué debo decir y qué no debo decir. Parece que no me conocen”, advirtió antes de dar sus razones.

​

​“Uno ve que a Nacional hay que cerrarle el paso como sea. Lo buscas por un lado, por el otro... Que por el TAS, el Tribunal suizo, la inscripción de jugadores, un acuerdo. Yo de ese tema (Fernando) Uribe no volví a hablar porque la última vez desde Tuluá me mandaron mensajes agresivos. No es porque me dio miedo, todos los días mensajes agresivos hay desde todas partes, simplemente es porque dije que se maten entre ellos”, reconoció.

​

“Sobre este caso, yo tengo un diagnóstico muy simple. Los negocios hechos por ventajosos terminan mal, lo que comienza mal acaba mal y muchas veces los que representan a los clubes no son lo suficiente idóneos y no se dan cuenta que cualquier acto personal puede hacer daño a quien lo contrató. Lo que nace torcido, muere torcido... Ese tema algún día terminará, pero lo que uno sí ve por todas partes que hay que darle en la cabeza a Nacional, está clarito por todas partes”, manifestó.



“El fútbol colombiano en este momento y durante el último tiempo ha sido resguardado y sostenido por la organización Ardila, a través de Postobón, el mimo Nacional. Postobón es patrocinador incluso de la Federación Colombiana de Fútbol. Cuando se les fue Coca-Cola, inmediatamente Postobón les tiró un salvavidas. Ha patrocinado equipos por todas partes, Win, la mitad, es de la organización Ardila y de eso hoy viven los clubes profesionales. Yo no estoy diciendo que haya que regalarles nada, pero sí un elemental reconocimiento y respeto. Ninguna entidad ha aportado tanto económicamente a la superveniencia del fútbol nacional como la organización (Ardila Lülle)”, reflexionó.



“A mí me gustaría saber si el fútbol colombiano tiene en este momento, aparte de las casas de apuestas y el dinero que da la televisión, alguna manera de subsistir diferente, ¿la tienen? Todos los días hablan de promesas y ofertas, mentiras, no las tienen. Llegan ofertas minucias. Migajas... No persigamos a quien nos ayuda”, finalizó su audiocolumna.