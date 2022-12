¿Se va Carlos Andrés Gómez de Millonarios? En Brasil quieren ficharlo

Bahia e Red Bull Bragantino tentam a contratação do atacante colombiano Carlos Andrés Gómez, do Millonarios, da Colômbia.



O jovem de 20 anos é considerado uma joia e chamado pela imprensa local de “novo Luis Dias”.



Millonarios quer US$ 4 milhões para vender o jogador. pic.twitter.com/Pcrv3Ltg8G