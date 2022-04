Adiós a Martín Cardetti, ¿bienvenida a quién? Candidatos en Santa Fe

Independiente Santa Fe ha decidido finalizar el ciclo de Martín Cardetti, quien solo estuvo cinco meses en el cargo pero no logró dar los resultados esperados. La noticia fue confirmada por el presidente Eduardo Méndez en rueda de prensa.

El DT habló con la junta directiva del equipo, expuso sus argumentos y llegó a un acuerdo para finalizar el contrato, al que todavía le quedaban siete meses. Aunque se propuso que se quedaran sus asistentes de manera provisional, finalmente no aceptaron y quien se sentará en el banquillo será Agustín Julio, actual gerente deportivo.



Ahora la pregunta es: ¿será una buena decisión en medio de la actual campaña, a la que le quedan solo tres jornadas? Y además, ¿quién querrá tomar las riendas en una situación tan apremiante?

Para el presidente Eduardo Méndez, no hay una preferencia puntual: "Puede ser de experiencia, nacional o extranjero, ninguno está descartado", dijo en rueda de prensa. "¿Quién no quiere venir a Santa Fe", añadió. Bueno, la primera pregunta es quién quiere, esa es la tarea que comienza a partir de ahora.



Un camino conocido



Para el club 'cardenal' ha sido habitual un cambio de rumbo en pleno desarrollo del torneo. Cuando llegó Cardetti, por ejemplo, a Grigori Méndez le quedaba un partido de la ronda todos contra todos contra Rionegro Águilas, en el que aún tenía opciones de clasificación. Para Harold Rivera la situación se resolvió en agosto, arrancando la Liga 2021 II.



Ahora la situación es clara: Santa Fe tiene 22 puntos, está a dos del octavo lugar (Bucaramanga) pero tendría que sumar los 9 puntos que le quedan para llegar a la cifra de 32, que aseguraría la clasificación a la siguiente fase. Para eso debe recibir a Jaguares y visitar a Once Caldas y Deportivo Cali. De ellos solo este último está eliminado, los otros están peleando cupo.



¿Quién se encargará del equipo en estas tres fechas y con tanta presión? Esa es la urgencia principal pues la directiva se tomaría un tiempo, dependiendo de esos resultados, para elegir a un DT a largo plazo.



La premura obliga a pensar en un entrenador de la casa como Agustín Julio, quien estará asistido precisamente por Grigori Méndez. Otro nombre que se mencionó fue el de Gerardo Bedoya, también cercano al club, pero quien actualmente dirige al Valledupar.



Sin embargo, se dice que el hombre preferido por los encargados de tomar las decisiones es Harold Rivera, responsable de varios hallazgos importantes para el club y quien cumplió una primera campaña muy destacada en la Liga, salvando una amenaza de descenso y llegando a disputar títulos, además de dejar armado el equipo que se coronó en la Superliga, último título cardenal. Sin embargo, se dice que su futuro podría estar en otro equipo que pronto daría noticia, por culpa también de los malos resultados.



Por lo pronto, Cardetti y su cuerpo técnico se despedirán de los jugadores este mismo martes y habrá vía libre para la llegada de un DT, a quien no le espera un reto sencillo.