Arranca la Liga... y los cambios de programación: ojo a nueva fecha 1

Hace apenas unos días se hizo oficial el calendario de la Liga Betplay II 2021 y ya se hacen necesarios los cambios.

Dimayor modificó la fecha 1 y decidió el cambio de programación de dos juegos. Así quedó la nueva agenda:



19 de julio



Once Caldas vs Atlético Huila

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win +



Alianza Petrolera vs La Equidad

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +





Originalmente, el 19 de julio era el duelo Alianza Petrolera vs La Equidad (7:40 p.m.) y el 20 de julio debían medirse Once Caldas y Atlético Huila (5:00 p.m.). Los famosos cambios en el itinerario del fútbol colombiano también están de vuelta...