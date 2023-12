Ojo al cambio de Dimayor: así se jugará la fecha 6 de cuadrangulares

La fecha 6 de los cuadrangulares de Liga Betplay II 2023 tenía una previsión de resultados que no se cumplió y ahora, después de más de una sorpresa, tendrá que cambiar.

Así lo ha decidido Dimayor, al ver la clasificación anticipada de Independiente Medellín en el Grupo B, conocido como 'el de la muerte', y la salida temprana de competencia de equipos poderosos -y taquilleros- como Atlético Nacional, América y Millonarios.

​

​Nadie podía saber que el partido realmente atractivo terminaría siendo Junior vs Tolima en el grupo A, el cual definirá el rival del DIM por la estrella de Navidad.

​

Vale mencionar que Deportes Tolima llega con ventaja al encuentro contra Junior, pues tiene 12 puntos, dos más que su rival, con lo cual le sirve ganar o empatar en Barranquilla para ser finalista.



Así las cosas, el ajuste de horario obedecería justamente a esa necesidad de ajustar el partido más atractivo al 'prime time'.

​

Esta es la nueva programación:

​

Grupo A

​Millonarios vs Nacional 6:00 P.M

Águilas vs Cali 6:00 P.M



Grupo B

Junior vs Tolima 8:15 P.M

Medellín vs América 8:15 P.M