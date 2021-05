Vuelve y juega: aplazado el partido Cali vs Tolima y la llave de semis

Un nuevo revés para la Liga BetPlay 2021. Este sábado no se podrán disputar el partido faltante de cuartos de final (Cali vs Tolima) ni la primera llave semifinal (Junior vs Millonarios).



Por ahora, no se tienen fechas, horarios, sedes... No se sabe nada.

Según informó El Tiempo, la decisión de no jugar fue tomada por el presidente de la Dimayor Fernando Jaramillo, quien aseguró que no hay condiciones para llevar a cabo encuentros deportivos.



“Creo que el mensaje era jugar pero si no están las condiciones y si la gente no quiere, no jugamos”, expresó el dirigente. Por otro lado, cuestionado por la posibilidad de suspender el campeonato, Jaramillo manifestó que por ahora no se puede decidir nada, “todo depende del día a día y cómo avance la situación”.



Vale la pena recordar que el jueves pasado, los jugadores y Acolfutpro emitieron una carta en la que se solicitaba no jugar hasta que se solucionara la situación de orden público en el país. La solicitud poco importó, pues Dimayor reprogramó el partido Cali vs Tolima para el sábado a las 3 p.m. en el Polideportivo Sur de Envigado.



Incluso Alejandro Uribe, gerente del Imder Envigado, le aseguró a FUTBOLRED que las puertas estaban abiertas y estaban esperando una “determinación formal”.



En este orden de ideas, en la mañana del viernes, jugadores azucareros y pijas, amparados por Acolfutpro, hicieron público un pedido para que no se jugara debido a lo anteriormente expuesto. Situación que parece haber terminado en la postergación, una más, del duelo y la semifinal Junior vs Millonarios, que sigue en vilo.



Por lo pronto, se espera el comunicado oficial de la Dimayor...