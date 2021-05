Se confirma fecha, hora y estadio: Cali vs Tolima, por cuartos de Liga

Como ya lo había manifestado en la mañana de este lunes el presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima se reprogramaría para el sábado 8 de mayo.



El ente rector del fútbol colombiano confirmó la hora para este compromiso, que finalmente se jugará en Palmaseca, pese a la difícil situación de orden público que se vive en todo el país, principalmente en esa ciudad.

Deportivo Cali y Deportes Tolima jugarán la vuelta de los cuartos de final en el estadio del equipo azucarero, el próximo sábado 8 de mayo, a las 5:30 pm. Así lo notificó Dimayor en las últimas horas, confirmando que el compromiso llevará transmisión de Win +.



Los dirigidos por Hernán Torres, que llegan al juego de vuelta con la ventaja de tres goles, regresaron a Ibagué el domingo después de no haber podido disputar el partido en Palmaseca.



Este duelo estaba programado para el pasado sábado, pero no pudo cumplirse a causa de la difícil situación que se vive en el Valle del Cauca, principalmente en Cali y Palmira, en medio de la protesta social que se desarrolla en marco del Paro Nacional.



El campeonato se extenderá una semana más y las finales de la Liga Betplay serán hasta junio, por lo que muy seguramente se disputen en medio de la fecha de Eliminatoria Sudamericana. El Presidente de la Dimayor dijo este lunes que estudiarán posibilidad de estadios, puesto que a finales de mayo deberán entregarse las sedes de Copa América.



Deportivo Cali vs Deportes Tolima

Día; sábado, 8 de mayo

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +