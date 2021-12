Cali vs Tolima, con lo mejor de sus nóminas: los XI para la final ida

Este domingo, después de las 6:00 pm y con el silbato de Wilmar Roldán, empezará a rodar la pelota en el estadio Deportivo Cali para el primer round de la final entre los verdiblancos y el vinotinto y oro. Rafael Dudamel y Hernán Torres eligieron lo mejor de sus plantillas para los primeros 90 minutos de la final de Liga Betplay 2021-II.



Respecto al equipo inicialista ante Junior, que certificó la clasificación a la final, la única novedad es la de Juan Camilo Angulo como lateral por derecha. Las mayores novedades de Dudamel serán en el banco de emergentes. No estará el defensor José Caldera, que venía siendo alternativa, para darle paso a un atacante más: Duván Mina.

En cuanto a las novedades en el elenco pijao, Juan Fernando Caicedo y Ánderson Plata, quienes no pudieron estar en el partido frente al Alianza Petrolera, a causa de lesiones, serán alternativas. El once titular será el mismo que viene de conseguir el tiquete a la final.



Vea las formaciones titulares en Deportivo Cali vs Deportes Tolima: