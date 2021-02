Cali, sin Palavecino, vuelve a Tunja por una ‘dulce’ victoria

Deportivo Cali tendrá que hacerse a la idea de no contar más con Agustín Palavecino y este domingo (6:05 p.m.) regresa a Tunja para medirse a Patriotas y buscar un nuevo triunfo que lo mantenga como líder de la Liga BetPlay I-2021.



Precisamente, un gol del volante gaucho le dio los tres puntos y el primer lugar a los verdiblancos (10 unidades) el pasado fin de semana en esa ciudad, en la cuarta jornada del certamen, frente al Boyacá Chicó.



La salida de Palavecino es inminente, probablemente a River Plate, como es el interés del club argentino y del jugador, aunque tampoco se descarta que aparezca una oferta de Palmeiras de Brasil. Por ello, no hace parte de los viajeros a territorio boyacense.

El técnico Alfredo Arias tiene dos opciones: Mantener a Kevin Velasco y Andrés Arroyo junto a Marco Pérez como único delantero, o sacar a uno de los dos canteranos para incluir a Ángelo Rodríguez al lado de Pérez.



Es innegable que la ausencia de Palavecino le quita elaboración de juego al elenco ‘azucarero’ y supone que debe apelar a un fútbol más directo, aunque la experiencia reciente en la cancha del Estadio La Independencia haría pensar que va a utilizar esta segunda alternativa, ya que el pasto alto no permite las llegadas cortas en asociación.



La baja obligada en el onceno inicialista en el conjunto vallecaucano es la salida del lateral derecho Juan Camilo Angulo por una distensión muscular, que lo alejaría por tres partidos, y la aparición de Harold Gómez.



Arias, en rueda de prensa, señaló que “el equipo viene de la continuidad del año pasado, creo que es competitivo, con todos los equipos salimos a plantear nuestra idea, a ganar, creemos mucho en eso, los jugadores están convencidos, han sido valientes en un partido como el del otro día en el cual la cancha, las condiciones eran difíciles, igual sacaron adelante el partido, solo nos marca un camino en el que hay que mejorar muchas cosas, manteniendo la actitud de querer ganar siempre”.



Sobre Patriotas sostuvo que “es un equipo que trabaja bien, tiene una idea de juego definida, juego de posesión bastante compacto, con líneas cercanas y con un equipo corto, tanto de lado a lado de la cancha como de lo profundo, ha merecido más puntos que los tiene y se nos va hacer un partido muy duro, porque ellos también van a pelear por la posesión de la pelota, por la tenencia, están más acostumbrados que nosotros a esa cancha, pero vamos a ir por los tres puntos otra vez”.



Teniendo en cuenta que ya conoce la cancha de Tunja, sobre el aprendizaje le quedó para aplicar explicó: “Todos los días se aprende de todo, es un campo que a todo el fútbol le hace mal, no es solo a nosotros, a todos los que practican este juego que va a ras de piso, con una pelota que tiene que girar o correr rápido, y es como ir a un billar y jugar con la tela levantada o con agujeros, lo mismo, seguramente van a decir ‘acá no puedo jugar bien’, pero es lo que es hay y todos los equipos tienen que ir allá, todos lo sufren, entonces hay que adaptarnos, tratar de estar con la actitud muy atentos de no cometer errores, que la pelota se queda, que a veces bota mal, que a veces te desgasta más y te come pierna, ojalá que podamos aprender y lo podamos hacer mejor porque nos enfrentamos a un rival que viene jugando bien, no ha podido ganar, pero ha jugado bien”.



Sobre los dos llamados a Selección Colombia, Jhojan Valencia y Jhon Vásquez, expresó que “me da mucha alegría por ellos, por la institución, me alegra muchísimo que el técnico Reinaldo Rueda haga esto, creo que los técnicos estamos para entrenar, somos entrenadores, la Selección no permite a veces entrenar porque te vuelve un seleccionador d 2, 3 días, pero sí te permite trabajar el resto del año con los otros jugadores, plantearles su idea, conocerlos, si se llegan a ir a Europa o a otro lugar, que ellos ya te conozcan o vos a ellos al mismo tiempo, me parece importantísimo lo de Reinaldo Rueda, a la larga nos va a disminuir un poquito en esa semana porque vamos a tener a esos jugadores seguramente citados, pero siempre creo que le servirá al jugador, a la institución que ellos estén en la Selección del país”.



De la misma forma, se refirió al Tolima, su primer rival en la Copa Suramericana: “Muy buen equipo, junto con Santa Fe fueron el año pasado a lo largo de la temporada en el campeonato regular los mejores, porque llegaron en el primero y segundo lugar, este año ya arrancó mostrando regularidad, el tipo de juego que tiene su técnico, tiene una idea que viene de años, tiene un equipo muy fuerte, hasta este discurso es el respeto, después cuando empiece el partido nosotros ya iremos por los tres puntos, acá y allá”.





Domingo 7 de febrero



Estadio: La Independencia (Tunja)



Hora: 6:05 p.m.



Transmiten: WIN Sports + y winsports.co





Probable formación:



Guillermo De Amores; Harold Gómez, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Carlos Robles, Jhojan Valencia, Kevin Velasco, Andrés Arroyo, Jhon Vásquez, Marco Pérez (Ángelo Rodríguez).



D.T.: Alfredo Arias.



Árbitro: Diego Ruiz (Meta)



Asistentes: Miguel Roldán (Antioquia) y Geovanny Padilla (Bogotá).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces