Cali dio las razones por el aplazamiento del primer partido de la liga

Este jueves inicia el segundo semestre de la Liga colombiana, en el cual desde la semana anterior se conoció la programación de las primeras jornadas del todos contra todos y uno de los juegos de la primera fecha que resultó sin programación fue el que enfrentaba al Deportivo Cali y a Jaguares de Córdoba, en el estadio de los azucareros en Palmaseca.

Las primeras averiguaciones decían que el aplazamiento se daba por la cercanía del estadio para la Copa América Femenina y en el cual algunas selecciones lo utilizarían para entrenar.



En la noche de este martes, el Cali lo confirmó a través de un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales:



“La Asociación Deportivo Cali informa a sus asociados, hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general, que el partido Deportivo Cali vs Jaguares de Córdoba, correspondiente a la primera fecha de la Liga Dimayor II- 2022 fue aplazado, atendiendo la solicitud expresa de la Federación Colombiana de Fútbol y la Conmebol, de facilitar nuestro estadio para que sea sitio de entrenamiento de la Copa América Femenina 2022”.



“Esta es la única razón para modificar el día de la realización del mencionado juego. Agradecemos su comprensión”, finalizó el comunicado.



De esta forma azucareros y felinos no tendrán participación por ahora en la primera jornada y el juego tendrá que disputarse en alguna de las fechas disponibles entre semana, que no coincida con la Liga y los torneo Conmebol, en el cual de momento está el Cali.



Por ahora el debut de los caleños en la liga será el próximo jueves 14 de julio a las 8:10 de la noche, cuando visiten al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por la segunda fecha del torneo.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_1