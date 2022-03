Cali busca su primera victoria fuera de casa: visita al Bucaramanga

Deportivo Cali continua su preparación para afrontar una nueva jornada de la liga, la fecha 11, en el cual visitará este miércoles al Atlético Bucaramanga, a las 6:05 de la tarde en el Estadio Alfonso López. El conjunto azucarero sabe que debe empezar a sumar seguidamente de a tres puntos, si quieren llegar a la finales del torneo.

El equipo durante la última semana y media ha tenido varias jornadas de recuperación y fortalecimiento, luego se la seguidilla de partidos de las últimas semanas, además de mejorar la parte táctica, que ha sido una de las materias pendiente de equipo de Rafael Dudamel en el inicio de este año.



Para este juego los verdiblancos no podrán contar con el lateral izquierdo Christian Mafla, que sufrió una lesión y todavía no recupera para estar disponible físicamente para el equipo, la otra baja es la de Teófilo Gutiérrez que aún debe pagar una fecha de la sanción que recibió por parte de la Dimayor posterior al juego de la Superliga contra el Deportes Tolima.



El equipo antes del viaje a la capital santandereana, realizó el último entrenamiento en la sede deportiva con el trabajo táctico y posteriormente Rafael Dudamel habló de lo trabajado en los días anteriores: “ha sido más de una semana, unos 10 días que se aprovecharon al máximo, cada jornada con mucha intensidad, alegría y optimismo; sabemos que no nos corresponde este lugar de la tabla por nuestro potencial y hemos concientizado desde ahí el trabajo, para en esta segunda mitad de temporada poder remontar y escalar posiciones para clasificar”.



Analizo lo que viene para el equipo y el rival de turno: “cuando uno dice 10 partidos significan 30 puntos, queda mucho en disputa y el campeón tiene que sacar la casta y competir al nivel que nos corresponde, todo esto que hemos venido viviendo nos ha fortalecido muchísimo y es lo que más orgulloso me hace sentir. Bucaramanga es un buen equipo, con un grandísimo entrenador, con experiencia y vamos a una ciudad de mucho fútbol, una buena cancha a intentar jugar un buen partido, que permita poder aspirar al triunfo”.



Luego el delantero argentino Agustín Vuletich mencionó la importancia de este juego: “es un partido muy importante para nosotros en búsqueda de los tres puntos, que nos permitan empezar a tomar la confianza que el equipo necesita, creo que la semana larga era necesaria para trabajar un montón de aspectos y para mí en lo personal, realmente era muy importante, estoy recién llegado y necesitaba trabajar con los compañeros para complementarme mucho más y que sea el comienzo de algo grande”.



También referenció lo que le puede aportar al equipo: “Más allá de la situación del equipo, para el Deportivo Cali siempre son finales todos los partidos, le puedo aportar goles, mucho profesionalismo, ganas de tratar de inculcar mi trabajo con el ejemplo y que a partir de ahí sea la base para que las cosas se consigan”.



Datos previos



Atlético Bucaramanga ganó sus últimos dos encuentros ante Deportivo Cali en Primera División y podría enlazar tres victorias ante ellos por primera vez en la máxima categoría.



Atlético Bucaramanga venció por 3-1 a Atlético Nacional en su último encuentro como local en esta Liga Dimayor I-2022. La última vez que el conjunto bumangués anotó al menos tres goles en dos partidos seguidos en casa en un mismo torneo de la categoría fue en el Apertura 2018 (4-1 vs Alianza Petrolera y 3-1 vs Deportivo Pasto).



Deportivo Cali ha perdido siete de sus últimos 10 partidos de la Liga Dimayor (2 victorias y un 1 empate), sumando solo una derrota menos que en sus 31 compromisos previos en la categoría (14 victorias y 9 empates).



Teófilo Gutiérrez, de Deportivo Cali, es el jugador que más pases para remate ha dado en el Apertura 2022 (14) sin haber dado aún una asistencia de gol.



Alineación probable



Guillermo De Amores; Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Jorge Marsiglia, Juan José Tello; Andres Balanta, Carlos Robles, Jhon Vásquez, Michael Ortega, Yony González; Ángelo Rodríguez.



Estadio: Alfonso López.



Hora: 6:05 p.m

T.V.: Win Sports +

Árbitro: Mario Herrera (Meta)

VAR: Jorge Guzmán (Norte)





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15