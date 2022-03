América apeló a su táctica y con gallardía le ganó al Deportivo Cali

Deportivo Cali y América se enfrentaron en una nueva edición del clásico vallecaucano, siendo el número 295 por la liga colombiana y 330 por todas las competencias, en el cual los americanos lograron no solo un importante triunfo, sino una histórica hazaña, al soportar todo el segundo tiempo con solo con 9 hombres en el terreno de juego.



Para FUTBOLRED, estas fueron las claves del triunfo del América 0-1 en el clásico:

El buen planteamiento de Osorio antes y durante el juego: los ‘diablos rojos’ tuvieron un muy buen planteamiento volviendo al sistema 4-4-2, que por momentos era 4-3-1-2, con Iago Falque tratando de ser participativo y conectando los circuitos de juego. Cuando el equipo anotó el gol, cedió la iniciativa y aunque por momentos lo llegó a sufrir en el primer tiempo, con las dos expulsiones el equipo se aplomó muy bien en la cancha y lograron su tercera victoria consecutiva visitando al Cali por la liga, con un buen sistema táctico defensivo en la parte complementaria.



El nivel de Joel Graterol y Juan Camilo Portilla: Casi todos los jugadores del América tuvieron un nivel muy alto, pero el de Graterol y Portilla fue superlativo en la función de cada uno. El guardameta venezolano no siente la rotación con su compañero Diego Novoa (otro muy buen portero) y cada vez que lo necesita su equipo responde y esta no fue la excepción con atajadas fundamentales, en distintos momentos del juego.



Portilla por su lado, se ‘devoró’ el medio campo hasta el cansancio, cuando tuvo que ser remplazado al minuto 72; anticipándose en las jugadas del último cuarto de cancha del Cali y a la hora de dar el primer pase fue el de mejor concentración. Él fue uno de los artífices del gol con una visión periférica, donde abrió al costado derecho con Elvis Mosquera que estaba habilitado y que centró de gran forma a Adrián Ramos que siguen en racha contra los ‘azucareros’.



Cali sigue con su crisis de goles: Hablando por el lado verdiblanco, se pensaba que con la victoria y los dos goles contra Unión Magdalena la fecha anterior, el Cali había dejado atrás ese ‘bloqueo’ en la parte ofensiva, pero no fue así. En el primer tiempo tuvieron varias opciones claras con Sebastián Leyton, Yony González y Jhon Vásquez, pero salieron desviadas o las detuvo Graterol y cuando tuvieron la posibilidad de la superioridad numérica por las expulsiones del América, carecieron es efectivad y profundidad en el último cuarto de cancha, incluso terminaron el partido con 7 jugadores de perfil ofensivo.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15