En los penales, Cali superó a Millonarios y clasificó a Suramericana

Deportivo Cali consiguió el último cupo a la Copa Suramericana 2021, después de que empatara 1-1 con Millonarios en el tiempo reglamentario y lo venciera 4-3 en el lanzamiento de cobros desde el punto penal en el estadio de Palmaseca.

Los arqueros de ambos clubes tuvieron actuaciones sobresalientes y mediaron para que el compromiso se extendiera a la definición desde el punto blanco, tanda en la que el debutante Humberto Acevedo salió ganador al evitar que el cobro de Diego Abadía entrara en su valla.



Pese a bajas importantes y tener una plantilla mermada por diferentes motivos y con apenas tres suplentes, el cuadro albiazul fue superior en los primeros minutos, más organizado en la cancha y con la intención de quedarse con el último tiquete al certamen continental.



En el local también hubo ausencias de jugadores que hicieron parte de la campaña del presente año, uno que se retiró como David González, otros que fueron licenciados al no cumplirse los objetivos y cuatro más por covid-19, dos futbolistas y dos miembros del cuerpo técnico, entre ellos Alfredo Arias.



Los dirigidos por Alberto Gamero produjeron varias llegadas sobre el área de Humberto Acevedo, guardameta de 23 años que recibió la confianza que recibió la oportunidad de ser titular por encima de Johan Wallens y respondió de buena forma. También le dio resultado la marca personal sobre Agustín Palavecino, con lo que desconectó al argentino de sus compañeros.



La inició Salazar, Cabeceó Émerson Rodríguez y Humberto Acevedo salvó a su equipo a los 7 minutos.



Buen comienzo de Millonarios, metido en terreno del Cali, especialmente por la anda izquierda con Eliser Quiñones. El conjunto albiazul ganó los duelos y tuvo entretenido al Cali en su defensa.



En el local el único que intentaba era Jhon Vásquez, siempre por la izquierda, ya que Ángelo Rodríguez se perdía entre la zaga ‘embajadora’.



Millos se fue en ventaja con un soberbio tiro libre de Juan Camilo Salazar al ángulo superior derecho del pórtico, donde Acevedo no pudo hacer nada para evitar el 1-0, a los 36.



En un tiro de esquina Cali tuvo una aproximación al arco, pero Ángelo no alcanzó a conectar el balón de golpe de cabeza, a los 39.



Cali incluyó a Roger Andretty Murillo por Harold Gómez en la etapa complementaria y realizó movimientos de fichas que le permitieron ser más ofensivo.



Juan Camilo Angulo ejecutó un tiro libre a los 9 minutos y Juan Moreno se exigió sobre el palo izquierdo para rebotar el esférico. Después a Andrés Colorado le faltó potencia para empujarlo casi en la línea de meta. Luego fue Menosse de cabezazo y de nuevo salvó Moreno a los 12.



Sin embargo, Millonarios se quitó esa presión momentánea y también llegó a zona verdiblanca. Sobre 16 minutos pidieron una falta sobre Vásquez, pero la imagen de televisión mostró que el extremo se dejó caer en el área.



Tenía que aparecer de nuevo Agustín Palavecino para empatar el juego a los 17 minutos, al recibir un pase de Vásquez y rematar sin ninguna presión sobre el vertical izquierdo, dejando quieto a Moreno.



A los 24, Diego Abadía metió un centro a las 5:50 y Juan Camilo Salazar llegó con perfil cambiado y desperdició el tanto que habría puesto en ventaja a Millonarios.



Jhon Vásquez tuvo una excelente opción a los 33, pero se enredó al querer definir tras una segunda jugada de enganche.



Faltando 6 minutos, Colorado ensayó un remate que se fue desviado. Bertel también se animó con un zurdazo, pero Acevedo controló sin problema.



Con el marcador empatado hubo que apelar a los cobros desde el punto blanco, en los que fallaron Felipe Román al tirar el balón por encima del horizontal y Diego Abadía al atajarle Humberto Acevedo.



Por Cali: Marcaron Jhon Vásquez (1-1), Jhojan Valencia (2-2), Darwin Andrade (3-2), Agustin Palavecino (4-3).



Por Millonarios: Anotaron Eliser Quiñones (1-0), Édgar Guerra (2-1), Diego Godoy (3-3). Desperdiciaron Felipe Román (2-2) y Diego Abadía (atajó Humberto Acevedo (4-3).





Síntesis:



Cali 1-1 (4-3) Millonarios



Deportivo Cali: Humberto Acevedo; Harold Gómez, Hernán Menosse, Eduard Caicedo, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Jhojan Valencia, Juan Camilo Angulo, Agustín Palavecino, Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez.



Cambios: Roger Andretty Murillo por Harold Gómez (1 ST),



D.T.: Ítalo Cervino.



Millonarios: Juan Moreno; Felipe Román, Sebastián Vega, Andrés Llinás, Ómar Bertel; J. García, Diego Godoy, Juan Camilo Salazar, Diego Abadía, Émerson Rodríguez, Eliser Quiñones.



Cambios: Édgar Guerra por Juan Camilo Salazar (29 ST), Felipe Banguero por Émerson Rodríguez (45+2 ST),



DT: Alberto Gamero.



Goles: 0-1: Juan Camilo Salazar (36 PT, de tiro libre). 1-1: Agustín Palavecino (17 ST)



Amonestados: Andrés Colorado (34 PT) por Cali. Juan Camilo Salazar (27 PT), Andrés Llinás (8 ST), Diego Godoy (13 ST) por Millonarios.



Expulsado: No hubo.



Partido: Bueno



Figura: Humberto Acevedo (Deportivo Cali)



Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)



Asistencia: Sin público



Árbitro: Alexander Ospina



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces