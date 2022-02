Partido de desamores: Cali no pudo ganarle a Alianza Petrolera

Deportivo Cali empató 1-1 contra Alianza Petrolera por la octava fecha de la Liga I-2022 en el Estadio del Cali en Palmaseca. Los dirigidos por Dudamel controlaron el partido por varios minutos especialmente en la parte final, pero en una mala recepción de Guillermo De Amores la visita encontró el empate final.



El compromiso comenzó con propuesta de Cali y de Alianza para tener el control del esférico y seguidamente generar las acciones ofensivas, pero carecieron de profundidad en las áreas rivales, los remates que hacían no tenían mucho peligro y los goleros los controlaban sin problema o salían desviados.



Al minuto 22, se movió el partido con un remate de Santiago Mosquera luego de un tiro de esquina, pegó en la mano Juan Mancilla que tenía el brazo abierto y el juez central Éder Vergara decretó penalti. Sebastián Leyton tomó el balón y con un derechazo cobró al palo derecho de Pier Grazziani para el 1-0 parcial.



Los petroleros no tuvieron reacción y Cali controlaba sin problema el medio campo buscando poder aumentar la ventaja, aunque en el último cuarto de cancha no tuvieron ideas claras, intentando por las bandas con los laterales Aldair Gutiérrez y Christian Mafla con centros, que no tuvieron buen destino para los atacantes.



Para el segundo tiempo Cali volvió a inquietar el área de Alianza y fue más propositivo en la parte ofensiva aprovechando un nuevo aire con los cambios de Dudamel. Entró Ángelo Rodríguez por Yony González y Kevin Velasco por Sebastián Leyton.



Pasaban los minutos y el Cali seguía mejorando colectivamente teniendo el balón por momentos para evitar que la visita se acercara al área rival y poder buscar el tanto de la tranquilidad. Una de las llegadas fue con un centro de Jhon Vásquez que Santiago Mosquera se anticipó a los defensores y cabeceó sin dirección.



Los dirigidos por Hubert Bodhert en los últimos 20 minutos fueron logrando una mejoría con el ingreso Daniel Moreno y Julián Guevara para poder acercarse más al arco defendido por Guillermo De Amores, aunque sin peligro con algunos remates desviado o que rechazaba la zaga ‘azucarera’.



Al minuto 82, Alianza por la banda derecha realizó un centro al área, que Jorge Marsiglia rechazó de mala forma, De Amores trató de ‘encajonar’ el balón, Brayan Fernández se anticipó de cabeza y marcó el empate en la primera llegada con peligro de la visita en el segundo tiempo, con el que minutos después terminaría el juego, aumentando la crisis del Cali.



El próximo partido del Deportivo Cali será la final de vuelta de la Superliga contra Deportes Tolima en Ibagué y Alianza en la siguiente fecha visitará al Deportivo Pasto.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15