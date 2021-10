Cali busca triunfo ante Nacional en primera semifinal de Copa Betplay

Después de eliminar al América en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2021, Deportivo Cali recibe este miércoles (8:00 p.m.) en Palmaseca a Nacional en el primer partido de la semifinal.

El cuadro verdiblanco ha tenido una evidente mejoría en su fútbol desde la llegada del técnico venezolano Rafael Dudamel, con un jugador que fue protagonista ante Envigado por Liga como Kevin Velasco y la importante inyección de Teófilo Gutiérrez, aunque lamentablemente se pierde la contienda por haber sido expulsado en la llave frente a los escarlatas.



Sin ‘Teo’, el entrenador verdiblanco deberá replantear si utiliza a un creativo o si les da cabida a dos atacantes. En la contención están disponibles Andrés Colorado, Carlos Robles y Jhojan Valencia.



Por lo hecho en entrenamientos, es casi probable que Harold Preciado, Jhon Vásquez, Ángelo Rodríguez y Kevin Velasco sean los encargados de ir a buscar el pórtico verdolaga, que esta vez será custodiado por Kevin Mier ante la convocatoria de Aldaír Quintana a la Selección Colombia.



Cali no disputa una Copa Libertadores desde 2016 y el plantel entiende que la forma más inmediata será quedarse con el título de la Copa Bet Play, de allí que la cuota inicial será dejar en el camino a Nacional en la semifinal.



Rafael Dudamel afirmó que “la seguidilla de partidos siempre significa un desgaste importante, pero cuando estás jugando continuamente eso te ayuda a ir elevando el nivel de competencia, a uno como entrenador le permite ir también ver cómo el equipo se va consolidando, quiénes van aprovechando sus oportunidades, y por supuesto que al final si vas ganando mucho mejor, estamos muy ilusionados, con gran expectativa para este partido con Nacional”.



Añadió que “cuando se van a jugar este tipo de compromisos uno entiende como entrenador y el mismo futbolista que todo lo que se logre tiene mayor repercusión, tanto para el uno como para el otro, son partidos especiales por la calidad de los equipos, de sus planteles, por el presente que vamos teniendo y es una instancia de semifinal en la que solo cuatro tienen la posibilidad de jugarla, todo el país observándola, la podemos llamar incluso una final adelantada, y nosotros tenemos la gran ambición de llegar a la final y ganar la Copa, y para poder merecerlo esta llave hay que superarla, entendiendo la calidad de rival que tendremos al frente”.



El defensor central Jorge Marsigía señaló que “es una linda oportunidad para seguir retribuyendo a la confianza que me ha dado el profe’ y seguir aportándole al equipo. Es un partido que aparte de que vamos a enfrentar a un gran equipo nos genera unas ganas de competir inmensas, Nacional es un equipo grande que siempre sale a proponer y esperamos hacerlo de la mejor manera”.



Se esperan no menos de 20.000 aficionados en el estadio de Palmaseca para este importante compromiso de Copa BetPlay.



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Hora: 8:00 p.m.

Transmite: WIN Sports +

Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)

Asistentes: Richard Ortiz (Quindío) y Kevin Agámez (Bolívar).



Probable formación

Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, José Caldera (Jorge Marsiglia), Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Kevin Velasco, Jhon Vásquez, Harold Preciado, Ángelo Rodríguez. DT: Rafael Dudamel





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces