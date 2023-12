Habla periodista de la nieve en Barranquilla: 'bienvenido el bullying'

El que gana es el que goza y ese es Junior de Barranquilla, que les está cobrando a todos los incrédulos su desconfianza, ya con la décima estrella bajo el brazo.

Y el destino favorito de las burlas en las redes sociales es, sin duda, el periodista Juan Felipe Cadavid, quien había dicho, en la cuarta fecha de los cuadrangulares, que para que Junior le quitara la final al Tolima en Barranquilla tendría que caer nieve.

Desde la propia cuenta del Junior le han hecho bromas sobre esa falta de fe:

🚨ATENCIÓN🚨

¡Actualizamos el estado del clima!

La nieve sigue cayendo sobre la ciudad de Barranquilla.❄️

Se les recomienda salir abrigados ya que se pueden presentar temperaturas muy bajas.🥶

Seguiremos informando.#VamosJunior🔴⚪️🔵

Pero en sus redes sociales, Cadavid se defendió: "Como lo dije desde el primer día, bienvenido el bullying, me lo busqué… Felicitaciones a Junior y sobre todo al Profe Arturo, él más que nadie se lo merecía", apuntó en el comienzo de su charla en su canal de Youtube, en el que respondió a cientos de internautas.



"Estaba haciendo fuerza por Independiente Medellín, el equipo que me gusta. Ya lo había aceptado, lo de la nevada será una anécdota más para mí, no sé cuánto lo recordarán en Barranquilla, será mi estigma cada vez que hable de Junior", añadió.

Como lo dije desde el primer día, bienvenido el bullying, me lo busqué… Al llegar del estadio (12 de la noche) hice el vivo en HDJ mi canal de YouTube y acá se los dejo de nuevo



Felicitaciones a Junior y sobretodo al Profe Arturo, él más que nadie se lo merecía…

El periodista se confesó "aburrido" tras el resultado de la final pero reclamó que fue el único periodista del interior que creyó en Arturo Reyes.



Y al final también cobró: "Tampoco voy a ser el más pendejo de ante la oportunidad que estoy teniendo salir a agachar al cabeza y quedarme con el 'perrateo'", dijo, al tiempo que les reclamó a los que "se bajaron del bus de Reyes" y se están subiendo ahora.