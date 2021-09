Preparando el partido contra Deportivo Pasto, por la fecha 11 en la Liga II-2021, Atlético Nacional sigue perfeccionando su juego. Si bien, con un triunfo asegura su lugar entre los ocho, para los verdolagas no hay tiempo ni lujos para relajarse. El plantel está mentalizado en conseguir los objetivos de la Copa y la Liga. Jonathan Marulanda es uno de los jugadores que sigue mejorando en su función como lateral, para el antioqueño siempre hay una oportunidad para lograr un gran nivel.

"El equipo ha venido preparándose de la mejor manera, queremos hacer las cosas bien y conseguir un buen resultado contra Pasto. Los resultados van marcando el camino, de visitante, el local buscará ahogarnos, nosotros salimos a proponer, y a veces quedamos expuestos. El partido que viene es el más importante, venimos asumiendo retos de la mejor manera. No escogemos torneo y damos el mejor esfuerzo", señaló.



Además, "los partidos son de momentos y el equipo lo ha sabido interpretar. Hemos logrado una jerarquía, fruto del buen trabajo y con la idea de juego que estamos elaborando vamos muy bien".



Sobre el rival, Marulanda indicó que "Pasto es un equipo fuerte que seguramente se va a plantar muy bien. Nosotros pensamos en nuestro modelo de juego, confiamos en nuestras capacidades, esperamos tomar el mando en el partido y seguir sumando un buen resultado. Es importante identificar los momentos de juego, no en todos los partidos podremos identificarlos tan rápido. Estudiamos a los rivales, pero no nos la sabemos todas. Con el pasar de los minutos, logramos contrarrestar a un equipo como Junior y sacar un buen resultado".



En lo personal, el jugador comentó que "he crecido mucho como profesional, como persona. Contamos con todo lo necesario en la preparación para implementar nuestra idea de juego. En la cancha no nos limitamos en lo físico y lo técnico, sino tomamos consciencia en lo mental, lo que hacemos. Cada juego es un reto y una oportunidad para seguir mejorando. Habrá equipos que nos podrán superar, pero es una opción para seguir mejorando. Asumimos cada partido con la tranquilidad y la mayor seriedad".



Finalmente, el lateral remarcó que "me ido incluyendo bien el grupo, trabajamos de la mejor manera. Le estoy cumpliendo al cuerpo técnico y ese es el fruto del esfuerzo. Estar en Nacional es una oportunidad para crecer. Tenemos muchas fortalezas, en defensa podremos dejar espacios, pero en líneas generales somos muy sólidos. Estamos centrados, con lo pies sobre la tierra y confiamos darlo todo para seguir obteniendo buenos resultados".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8