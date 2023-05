¿Qué culpa tiene Bielsa? Santa Fe descarta extranjero y aún busca DT

Santa Fe encaminó su clasificación a los cuadrangulares de Liga Betplay I 2023 con la goleada 5-0 a Atlético Huila que lo tiene hoy entre los ocho y lleno de ilusión.

Eso es lo urgente y para ese fin s acudió a Gerardo Bedoya, quien en el pasado también apareció en el rol de bombero, con buenos resultados.



Pero él sabe que es interino e inclusive cuándo terminará su vínculo: "Yo hablé claro con Gerardo y le expliqué que iba a dirigir solo las últimas dos fechas", dijo el presidente del club, Eduardo Méndez, en charla con Los dueños del balón de RCN.



¿A quién buscarán entonces? Lo primero que se sabe es a quién no. Para el dirigente lo ideal era un extranjero al que incluso contactaron, pero quien no pudo aceptar por cuenta de Marcelo Bielsa, el nuevo seleccionador de Uruguay.



"El profesor (Jorge) Giordano había manifestado su deseo de venir, pero una de las condiciones de Marcelo Bielsa era su continuidad en la Asociación Uruguaya de Fútbol", contó Méndez.



Ahora suenan Santiago Escobar y Hernán Torres pero todavía, según el presidente, no hay decisión final: "Estoy estudiando 50 mil hojas de vida, hay mucho desempleo en Sudamérica... Estamos trabajando por un buen técnico que satisfaga las necesidades de Santa Fe, ojalá quien venga a reemplazar a Harold le saque fruto al proceso que estamos teniendo", concluyó.