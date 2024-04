Dos clasificados, sorpresas y repuntes: bueno, malo y feo de fecha 15

La fecha 15 de la Liga BetPlay 2024-I finalizó y cada vez queda menos para conocer a los ocho clasificados a los cuadrangulares finales, aunque ya solamente quedan seis cupos para 12 equipos que aún tienen posibilidades matemáticas.

Con cuatro fechas aún por disputar, Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima son los únicos clasificados, aunque Once Caldas quedó virtualmente asegurado, pero le falta sumar un punto más para quedar listo. Así analizamos lo bueno, malo y feo.

Lo bueno:

​

Momento de Bucaramanga: el equipo dirigido por Rafael Dudamel sigue en buena racha y tras su victoria al Deportivo Cali 2-1, selló su clasificación y le bastó para ser líder con 32 puntos.



Once Caldas, cerca de la fiesta: el blanco blanco de Manizales está en alza deportiva y sus buenos resultados lo tienen con un pie y medio en cuadrangulares. Su victoria al Tolima 2-1 fue determinante para sumar 28 puntos.



Goleada de Equidad: los aseguradores volvieron a retomar confianza tras tres partidos consecutivos perdiendo. Le pasaron por encima a Boyacá Chicó 4-0 en Techo y quedó a una victoria de clasificar.



América repunta: cuando todo parecía que iba irregular en el escarlata, en estas últimas jornadas han sacado la casta y contra el vigente campeón Junior dieron un golpe contundente para meterse en la pelea, pues están a dos victorias de conseguir su tiquete.



Millonarios sigue en la lucha: ganó el clásico adelantado contra Santa Fe y aún mantiene la ilusión de clasificar, aunque sigue fuera de los ocho. Deberá sumar victorias los partidos que restan para no empezar a depender de otros resultados. Tienen 19 puntos.



Lo malo:



Derrota de Atlético Nacional: el equipo de Pablo Repetto iba obteniendo buenos resultados, pero ante Fortaleza cedieron tres puntos de local y los dejó al borde de la eliminación. Deben hacer casi que puntaje perfecto para poder aspirar a un cupo.



Deportivo Cali, ve cerca el descenso: el cuadro azucarero no levanta cabeza ni con ‘Cocho’ Patiño. Los verdiblancos perdieron ante Bucaramanga y quedaron muy cerca de la zona directa a la segunda división. Además, quedaron eliminados, pues solo harían 27 puntos y parece complicado llegar a finales con ese puntaje.



Patriotas padece con descenso: los boyacenses sufrieron ante Alianza en Tunja y no pasaron del cero. El resultado los deja en zona directa de descenso y parece que están condenados.



Expulsiones de Chicó: el ajedrezado vivió un infierno en Bogotá. Tuvo dos expulsados, se fueron goleados y aparte terminó atajando un jugador. Si siguen así, pueden ser candidatos al descenso.



Suplencia de Junior no rinde: el campeón jugó con nómina alterna ante América, pero no lograron ganar y se llevaron una goleada 4-1. Su participación en Copa Libertadores podría amenazar su presencia en las finales.

Medellín, rumbo al abismo: el poderoso padeció con Jaguares y aunque empató 2-2 en Montería, quedaron con un panorama complejo para clasificar. Deben sumar puntaje perfecto.



Lo feo:



Algunos hinchas del América desataron peleas dentro del estadio Pascual Guerrero e hizo que el partido contra Junior se parara unos minutos. Al final, todo fue controlado, continuó el juego, pero aún siguen los problemas en la seguridad en los escenarios del fútbol colombiano.