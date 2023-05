Bucaramanga jugó su mejor partido de Liga y goleó a Unión Magdalena

Atlético Bucaramanga recibió en el estadio Alfonso López a Unión Magdalena en un duelo de eliminados de Liga BetPlay del primer semestre y en esta fecha 18 ambos necesitaban ganar para ir terminando de la mejor manera su participación en esta temporada regular. Al final, los leopardos lograron ganar 3-0 y dejar al ‘Ciclón’ un poco incómodo en tabla de descenso.

El equipo leopardo empezó a dominar y rápidamente en el minuto 18 lograron irse arriba en el marcador gracias a Jáder Maza, quien aprovechó un pase de Aldair Zárate y con un fuerte remate de pierna izquierda, logró derrotar al arquero del Unión Magdalena, Ramiro Sánchez.



Unión no logró sacudirse de ese gol de Bucaramanga y eso lo aprovechó el local gracias a que Neymar Sánchez anotó gracias a que remató al costado izquierdo de Ramiro Sánchez quien lamentó volver a ceder goles en el partido.



Con una buena ventaja en el primer tiempo, Bucaramanga se fue al descanso con tranquilidad y buena imagen sobre la cancha del estadio Alfonso López.



Para el complemento la superioridad de Bucaramanga se marcó un poco más y lograron el 3-0 en el minuto 63 a través del argentino Gonzalo Lencina anotaron el 3-0 gracias a una buena ejecución en un tiro penal que envió al centro del arco de Ramiro Sánchez.



Tras la goleada, a Unión Magdalena no le quedó de otra que salir de su arco para llegar al descuento y en el minuto 66 lograron marcar con Joel Contreras, pero el VAR decidió anularlo tras una falta previa que había a un jugador de Bucaramanga.



Esa decisión terminó de acabar con la ilusión de Unión Magdalena, pues entraron en un bache donde no sabían qué más hacer, mientras que Bucaramanga decidió



En el minuto 74 Nicolás Marotta logró cabecear tras un tiro libre de Diego Chávez para el 4-0, pero el VAR terminó anulando la anotación del leopardo por un fuera de juego y el Unión tomó un pequeño respiro.



Sin embargo, al final Unión no llegó al descuento y Bucaramanga volvió a ganar un partido después de 14 paridos jugados, debido a que su última victoria había sido contra Junior (1-0) en fecha 3 de Liga BetPlay 2023-I.