Dimayor hizo más cambios en la fecha 5: atentos hinchas de Nacional

Este viernes con el clásico, Atlético Huila vs Deportes Tolima se da inicio a la fecha 5 de Liga Betplay I-2023, jornada que se extenderá hasta lunes y que tendrá varios duelos atractivos, como el que protagonizarán Bucaramanga y Nacional. Los leopardos van tras el liderato y los verdolagas buscan acomodarse en los ocho.



Dimayor advirtió un nuevo cambio en la programación de la jornada, en la que ya había avisado horario por definir entre Unión Magdalena-Boyacá Chicó, que inicialmente estaba pactado para el domingo a las 6:20 pm. Ahora, Bucaramanga-Nacional cambió de hora.

El duelo que se vivirá en el estadio Alfonso López se adelantó una hora. Estaba previsto para el domingo 19 a las 8:30 pm, ahora será a las 7:30.



Así quedó la programación de la fecha 5



Viernes, 17 de febrero



Atlético Huila vs. Deportes Tolima

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN/WIN+



Sábado, 18 de febrero



Envigado FC vs. Alianza Petrolera

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Itagui

Televisión: WIN/WIN+



Independiente Medellín vs. América de Cali

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 4:10 p.m.

Televisión: WIN+



Millonarios vs. Jaguares

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+



Deportivo Pasto vs. Junior

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: WIN+



Domingo, 19 de febrero



Deportivo Pereira vs. Once Caldas

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Hora: 2:00 p.m.

Televisión: WIN+



La Equidad vs. Independiente Santa Fe

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: WIN+



Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+



Lunes, 20 de febrero

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: WIN/WIN+



Por definir

Unión Magdalena vs. Boyacá Chicó

Estadio: Sierra Nevada