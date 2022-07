Bucaramanga confirmó la primera ‘Dimayorada’ del segundo semestre

Falta todavía una semana para el inicio de la Liga BetPlay 2022-II y las polémicas decisiones de Dimayor desde ya se toman las redes sociales.



El viernes pasado fueron publicados los horarios correspondientes a las fechas 1, 2, 3 y 4, pero se anunció el detalle que varios partidos estaban pendientes de programación por el cruce de fechas con la Copa América femenina...

A través de un comunicado oficial publicado en redes sociales, Atlético Bucaramanga confirmó que sus partidos válidos por la primera y tercera jornada de Liga fueron aplazados. No ha iniciado el campeonato local y ya se tienen partidos en vilo...



“El Club Atlético Bucaramanga informa a su afición, medios de comunicación, periodistas, hincha y público en general que, ha recibido notificación de DIMAYOR donde nos confirman el aplazamiento de la Fecha 1 vs Águilas Doradas y Fecha 3 vs América de Cali”, informó el equipo.



La razón efectivamente es el cruce de fechas para el uso del estadio: “El estadio Alfonso López no se encuentra disponible por las actividades y preparativos de semifinales y finales de la Copa América Femenina”.



En este orden de ideas, los abonos adquiridos por la hinchada “se harán efectivos a partir de la primera fecha de local”, duelo que podría ser el del 31 de julio frente al Deportes Tolima.



Vale recordar que además del conjunto leopardo, América y Deportivo Cali también se vieron afectados por la misma razón.