Santa Fe sigue dejando dudas en la Liga II, pero sumó en Bucaramanga

Independiente Santa Fe sumó como visitante en la fecha 15 de la Liga BetPlay II, luego de sacar un empate 1-1 contra Bucaramanga, en el estadio Alfonso López.



Sin embargo, el cardenal no supo aprovechar la ventaja de enfrentar a un rival que viene en mal momento, sin técnico (Rubén Zapata dirigió como interino) y que completó una racha de 7 partidos sin ganar.



Duelo de felinos, que no sacaron las garras como todos esperaban. El partido fue discreto, con un leopardo que no pudo, y un león que casi no quiso. Se conformó Santa Fe y no tuvo una actitud de ir a ganar, a pesar de que el triunfo lo hubiera acercado a la meta de la clasificación a los cuadrangulares.



Al 40, Bucaramanga aprovechó un error en la defensa cardenal, habitual fecha a fecha, y Misael Martínez habilitó a Jhon Córdoba, quien definió suave a la mano izquierda de Antony Silva, con la impresión de que el arquero paraguayo pudo hacer más por desviar el balón y se vio comprometido en el 1-0 del local.



Santa Fe trató de reaccionar en el segundo tiempo. El discutido técnico Hubert Bodhert mandó a la cancha a Hugo Rodallega y a Éver Valencia y le cambió la cara al albirrojo.



Justamente Valencia, el mejor del partido en el visitante, se inventó una buena jugada por derecha y en la última raya envió un centro para que Iván Scarpetta (68’) anotara el 1-1.



Así, fue repartición de puntos con sabor a poco.