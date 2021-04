Rovira palpita el duelo contra Libertad: ‘Es nuestra gran oportunidad

Con la esperanza puesta en remontar la serie de la tercera fase previa en la Copa Libertadores 2021, Atlético Nacional buscará este miércoles en el Atanasio imponerse sobre Libertad de Paraguay. Una de las ‘armas’ en el equipo verdolaga es Bryan Rovira, el volante cesarense reaparece en el esquema de Alexandre Guimarães y es optimista para afrontar este compromiso.

"Sabemos que nos ha costado como visitante, pero confiamos que en los próximos partidos podamos marcar diferencia y ser fuertes tanto como local y visitante. Es clave el entendimiento en el mediocampo, jugar en espacios diferentes con líneas de pase diferentes, la idea es seguir creciendo y darle el 'estatus' al equipo en el mediocampo para buscar el área rival", remarcó.



Además, "tenemos que hacer un partido muy inteligente, en los primeros minutos debemos imponernos, encontrarle el rol al partido y de ahí, insistir y cuando tengamos las opciones, concretarlas. Con el 1-0, debemos seguir buscando la victoria en la serie".



Sobre el conjunto paraguayo, Rovira comentó que "ellos vendrán a hacer su planteamiento, pero nosotros debemos estar a la altura, mentalizarnos y hacer una labor defensiva fuerte para que en ataque podamos encontrar el gol, lo más rápido posible. Las ocasiones que tengamos en pelota detenida serán importantes, siempre y cuando en donde esté ubicado el rival, bien sea por elaboración o sorpresa".



En lo personal, su apreciación sobre el conjunto verde es que “a Nacional lo veo con mucha hambre, mucho deseo y el miércoles nos vamos a jugar una final. Es nuestra gran oportunidad y debemos aprovecharla. Hay que olvidar el pasado, seguir los objetivos y que las cosas fluyan. Afuera se sufre demasiado. Libertad es un equipo con mucho orden, mucha experiencia y para nosotros es importante tener tranquilidad y encontrarle la vuelta. No va a ser fácil, será un lindo partido para demostrar lo que se viene en Nacional".



Finalmente, Rovira declaró que "no tenemos de otra, el miércoles nos jugamos una final. Es nuestro sueño y nos vamos a entregarnos al máximo. Ese día hay que dar un 'plus' y conseguir ese sueño que todos queremos".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8