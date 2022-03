‘No veo la hora de llegar’: así habla el nuevo fichaje del América

Para este lunes, se espera el arribo del que será nuevo jugador del América de Cali, el lateral izquierdo Brayan Vera, que luego de los arreglos correspondientes entre el Lecce de Italia y el conjunto americano, llegará a la capital vallecaucana para los chequeos médicos y trámites correspondientes.



El antioqueño de 23 años habló para el programa ‘Los Dueños del Balón Cali’ sobre cómo se dio su paso al futbol colombiano nuevamente.

“La transferencia fue un poquito particular pues al principio no tuvimos la sintonía entre los directivos y mi persona, porque obviamente desde el principio a mí me dijeron América y yo dije que sí, tenía muchas ganas de ir, tomar ese reto, mostrarme y aportar en esa gran institución, pero hubo algunos inconvenientes y pasaron muchas cosas. Al final me decidí un poco a olvidar ese tema, porque el Lecce se cerró, pero en las últimas horas me llamó mi empresario y me dijo "hermano hay otra opción ¿qué te parece?" al principio había dicho que si y al final era increíble, porque casi un mes nosotros tratando de cerrar esta transferencia, pero al final, lo importante fue que se llegó al acuerdo y estoy muy contento. No veo la hora de llegar y conocer a los compañeros, el profe, al presidente y a todos”.



Contó cómo fue la reacción de su familia y hasta cuándo será la cesión con el América: “ellos estuvieron este mes conmigo sufriendo, porque para mí es una oportunidad grande y para ellos también, me van a tener más cerca y sobre todo por mi papá que es hincha del América, cuando le di la noticia, una locura para mi viejo, pero también me alegro, porque él también luchó mucho conmigo cuando estaba en Colombia y ahorita es una noticia muy linda para mi familia. El contrato es hasta noviembre, ya después se mirará”.



Por último, referenció que ha podido ver los partidos del equipo en repetición y habló de las principales característica de su juego como lateral: “He visto algunas repeticiones después de los partidos, porque estos días estaba entrenando y los partidos acá son muy tardes y no me podía quedar tan tarde para ver el partido, pero si he tratado de ver cómo juegan y cómo les va a los compañeros. Me gusta mucho atacar, centrar, patear fuera del área desde que tenga la posibilidad y al hincha escarlata decirle que estoy muy contento de llegar a esta institución y que sigan apoyando al rojo”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15