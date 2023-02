Boyacá Chicó sigue imbatible y es líder: superó al campeón Pereira

Boyacá Chicó quería llegar a este compromiso con el anhelo de quedarse con el tercer triunfo en la Liga BetPlay teniendo en cuenta que tienen un partido pendiente por saldar próximamente. Los ajedrezados estuvieron a la altura así como han estado desde que arrancó el sueño por mantener la categoría desde que ascendieron y lo han demostrado como se debe. Por su parte, el Deportivo Pereira visitaba Tunja con la necesidad de meterse en puestos de clasificación, mientras pasa las páginas del mal trago que sufrió en la Superliga ante Atlético Nacional.

Apenas inició el compromiso, Boyacá Chicó aprovechó a un dormido Deportivo Pereira para irse adelante en el marcador. Agustín Aleo desbordó y envió un centro al que no alcanzó a cerrar Carlos Ramírez en defensa y sin marca, Geimer Romir Balanta abrió la cuenta para la sorpresa del conjunto pereirano. Con la apertura en el marcador de los boyacenses, la visita intentó igualar con Kevin Aladesanmi que eludió a Rogerio Caicedo, pero su definición se fue alta.



El encuentro se volvió muy friccionado con varias faltas de ambas partes, y con intentos del Boyacá Chicó con Geimer Romir Balanta y Henry Plazas, pero fueron rechazados por la zaga defensiva del Deportivo Pereira. Jacobo Pimentel quiso aumentar la diferencia, pero Santiago Castaño respondió con seguridad para evitar el segundo tanto. En la visita, Diego Hernández fue el más incisivo, pero tampoco vio puerta con disparos que no vieron arco desviados.



Ya en el segundo tiempo, nuevamente el Boyacá Chicó madrugó al combinado matecaña con un gran tiro libre de Henry Plazas un poco retirado del arco del Pereira, más de 30 metros de distancia y una velocidad para meterse al fondo. Kevin Londoño, Romir Balanta y Plazas eran los que más buscaban liquidar la historia, pero no lograban con temates fallados y desviados. No fue sino hasta los 65 minutos cuando nuevamente, pero esta vez desde más cerca, Plazas ejecutó otro trio libre imposible para Santiago Castaño.



Pereira intentó despertar del golpe sufrido en manos del Boyacá Chicó y en cuestión de seis minutos, Arley Rodríguez aprovechó un centro que calculó mal Rogerio Caicedo para rematar con el arco a su merced. Los minutos posteriores fueron de intentos pereiranos pero sin muchos frutos con Yesus Cabrera que tuvo remates bloqueados. Las variantes adormecieron el partido igual que las infracciones para que todo terminara en victoria ajedrezada saludando la punta con nueve unidades. Los boyacenses visitarán a Unión Magdalena, mientras los pereiranos recibirán al Once Caldas en un clásico.