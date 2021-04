Chicó le huye al descenso: victoria clave frente a Alianza Petrolera

En el estadio La Independencia, Boyacá Chicó derrotó 2-0 a Alianza Petrolera, siendo esta un victoria importante para los boyecenses ya que no solo les sirvió para escalar en la tabla de posiciones de la Liga, sino que fue vital para sacarle diferencia al Deportivo Pereira, que este viernes enfrentará a Santa Fe, en la tabla del descenso.

En un primer tiempo trabajado, el conjunto ajedrezado logró irse al descanso con la ventaja, luego de conseguir el primer tanto del partido a los 32 minutos de juego. Eduard Banguero, proyectado por sector izquierdo, tiró un centro con total libertad, para encontrar la cabeza de Brayan Moreno, quien en un gran gesto técnico mandó a guardar el balón al fondo de la red.



Alianza Petrolera, con fragilidades defensivas, tuvo una mínima reacción y con Sebastián Acosta, en el minuto 50, estuvo muy cerca de empatar el encuentro. Sin embargo, cuando el atacante pereirano quedó mano a mano con Pablo Mina, su remate con pierna derecha no tuvo potencia y fue fácil de atajar para el arquero ajedrezado.



Minutos más adelante, los dirigidos por Mario García pasaron a dominar el encuentro y con un Javier Calle, como una de las figuras del partido, pudo aumentar la diferencia antes de los 70 minutos de juego. El volante se vio beneficiado de un balón dividido en un tiro de esquina, pero no supo definir al momento de quedar solo frente a Pier Graziani, quien en una gran reacción se estiró para evitar el segundo gol de la noche.



No obstante, la euforia de Graziani no duró mucho y, en el minuto 73, Boyacá Chicó marcó el segundo gol de partido. Una buena pared por el sector derecho le permitió a Javier Calle lanzar un centro desde este costado, con tan mala fortuna para los visitantes que, cuando el balón se dirigía al centro del área, el esférico cambió de dirección tras rozar en Leonardo Saldaña y terminó metiéndose en el pórtico del cuadro petrolero. Autogol.



Con la victoria, Boyacá Chicó llegó a 14 unidades en la Liga, alcanzando así la casilla catorce en el campeonato. Además, el club de Eduardo Pimentel llegó a 106 puntos en la tabla del descenso y se alejó del Deportivo Pereira que es último con tres unidades menos.