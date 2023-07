Chicó reaccionó a denuncia de ‘Palmira’ Salazar: ‘Que diga quién fue’

Causaron revuelo las declaraciones del exfutbolista colombiano Néstor ‘Palmira’ Salazar, en el programa Deportes sin Tapujos, en Cali, pues acusó a un entrenador del Boyacá Chicó de pedirle una alta cifra de dinero para dejar jugar a su hijo.



“A mí me llamó un técnico del Boyacá Chicó para que pagara 30 millones para que mi hijo Juan Camilo jugara, les dije que no. Eso le costó a mi hijo la salida de allá”, fue la grave denuncia de Salazar.



Desde el club boyacense reaccionaron con sorpresa e indignación por las palabras de ‘Palmira’ Salazar. Y especialmente en el actual cuerpo técnico hubo declaraciones sobre el tema.



Así, Jhon Jaime la ‘Flecha’ Gómez, quien es el asistente técnico de Mario García, se refirió a las declaraciones del exfutbolista vallecaucano.



“La verdad es que eso (de ‘Palmira’ Salazar y sus palabras) fue algo sorpresivo y que nos provocó demasiada tristeza. Les voy a explicar por qué. La cuestión con Juan Camilo Salazar (hijo de ‘Palmira’) fue algo que trabajó personalmente Eduardo Pimentel con Néstor Salazar. Pimentel quiso darle la posibilidad a su hijo y si tenía condiciones de que viniera y se probara, y él mismo autorizar si el muchacho se quedaba o no. Así, ni ‘Flecha’, ni Mario García, ni nadie más tuvo nada que ver en el caso. En ese momento yo fungía como DT de Chicó y no supe nada al respecto. Eso quiero que quede bien claro. Pimentel le dio la posibilidad que el muchacho viniera, mostrará sus condiciones, porque las mostró y por eso se dejó, porque el muchacho mostró muy buenas condiciones y otra cosa es que en el proceso, en el transcurso del torneo el muchacho no le haya ido bien”, dijo Gómez en charla con Gol Caracol.



Gómez lamentó las declaraciones de Salazar, pues siente que el trabajo del club es atacado y puesto en tela de juicio.



“Se siente mucha tristeza, porque no solamente empaña la reputación de todos los que pertenecemos al Boyacá Chicó, sino mancha la buena labor que se ha hecho en la A y en la B. Al no decir ‘Palmira’ Salazar el nombre de la persona que le pidió los 30 millones de pesos, entonces lo que uno escucha, lo que a uno le preguntan, lo que uno le dicen por ahí, es que aquí todos tenemos culpa de la situación que vivió Juan Camilo Salazar”, comentó.



La ‘Flecha’ Gómez le envió un mensaje a su excolega: “Hoy le hago la invitación a Néstor Salazar, que diga cuál fue el técnico que le pidió esa cantidad de dinero. De antemano se lo digo (a Néstor Salazar), que esa práctica acá no se puede hacer. La única persona que decide quién se queda en este equipo es Eduardo Pimentel. Sí, yo Jaime la ‘Flecha’ Gómez hoy o mañana traigo un jugador a este equipo, igual Pimentel va a hacer una práctica de fútbol para ver si ese jugador es a gusto de él, porque él es el dueño, porque él es el que decide”.