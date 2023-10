Chicó venció 2-1 a Once Caldas: ¿están eliminados ambos de Liga II?

Una vez más se le fue el partido al Once Caldas, que comenzó ganado este domingo en Tunja, pero que le remontó el Boyacá Chicó en la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2023.



El ajedrezado hizo respetar la casa y ganó en un destacado remate del segundo tiempo; así, igualó al Once Caldas en la tabla de posiciones, con 17 puntos en 16 partidos disputados.



Dayro Moreno anotó el gol del Once al minuto 34; pero Chicó se llevó el triunfo con anotaciones de Frank Lozano (76’) y Michael Nike Gómez (89’).



A falta de 12 puntos, ambos equipos estarían eliminados y sin posibilidades de clasificar a cuadrangulares, pues llegarían a 29 unidades y no les alcanzaría para clasificar.



Eso sí, el Chicó se salvó de descender y permanecerá en la A un año más, pues garantizó su presencia en la Liga BetPlay 2024.