'Bolillo' y el análisis de la derrota en el debut de Medellín en Liga

Aunque la segunda presentación de Hernán Darío Gómez en su segunda etapa como entrenador del Deportivo Independiente Medellín no fue la mejor, el antioqueño está tranquilo por la evolución de su equipo pensando en lo que espera para el desarrollo de los diferentes campeonatos.

“Perder no es bueno nunca, pero si se pueden destacar cosas dentro de lo que estamos informando. Hay jugadores que me dejan muy contentos y otros que les está costando y necesitan seguir trabajando. Fuimos un rival muy digno contra el equipo que teníamos al frente, en el segundo tiempo fue más cerrado que el primero”, indicó ‘Bolillo’ en conferencia de prensa.



Sobre los jugadores que estuvieron en la cancha, en su mayoría jóvenes, Gómez comentó que “yo sabía que estos jóvenes tenían menos trabajo que el otro grupo que pusimos en Copa. Fue muy importante conocerlos y dirigirlos en cancha con el trabajo que estamos haciendo, para mí es muy importante porque podemos ampliar la nómina”.



Además, el técnico señaló que “el equipo que tenemos es inteligente, en lo colectivo no lo voy a juzgar. Tenemos buenos momentos y otros no tanto. Es importante tener opciones de sociedades en la cancha, que tenemos varias”.



Aunque Hernán Darío no se mete en una ‘camisa de fuerza’ sobre algún indicador concreto en lo que refleja el juego del equipo, confrontado con lo que espera. “No sabría decir en qué porcentaje estamos para lo que quiero. Nos falta sincronizar, mucho entendimiento en el trabajo colectivo y que las individualidades comiencen a ganar”.



Finalmente, frente a la presencia de dos centrales zurdos, debido a la ausencia por lesión y suspensión de hombres como Víctor Moreno y Alexis Rolín respectivamente, ‘Bolillo’ está tranquilo. “Estamos contentos, no tenemos tanta amplitud, pero considero que hay un equipo competitivo que nos dará muchas alegrías”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8