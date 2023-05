‘Bolillo’ se calentó y estalló: ‘Es el peor partido desde que estoy’

Junior de Barranquilla perdió contra Once Caldas en Manizales por un marcador de 2-0 y terminó siendo lapidario para los dirigidos por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, quienes quedaron al borde de salir de los ocho clasificados de Liga BetPlay 2023-I.

En conferencia de prensa, el técnico ‘Bolillo’ Gómez no se guardó nada con respecto al rendimiento de sus jugadores y después de una buena alza deportiva, el estratega fue enfático en que jugaron un mal partido en Manizales, aunque también felicitó a Once Caldas por el planteamiento.



Nivel del equipo: “Once Caldas salió a jugar para no descender, nosotros para no clasificar. Es el peor partido desde que estoy en Junior de Barranquilla. No hicimos nada bien y no hay mucho que hablar, el equipo no se encontró”.



Buen juego del rival: “hay cosas que uno como técnico hace y yo hablaba con Pedro Sarmiento y Herrera sobre el rendimiento de Caldas y no era malo, lo que pasaba es que no ganaba los partidos. Hoy hicieron un buen trabajo y es un equipo que tiene idea de lo que pretende”.



Autocrítica en camerino: “ya hablé con ellos y saben que no se entendieron porque Junior no tuvo orden, no sostuvo el balón y no fuimos lo que hemos venido mostrando en anteriores partidos”.





Con este resultado, Junior quedó con 24 puntos y son de momento, séptimos, pero están en riesgo de salir al finalizar la jornada 18 de Liga. El próximo juego será contra Deportivo Pereira y están obligados a ganar para seguir peleando su ingreso a los ocho.