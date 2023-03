'Bolillo' Gómez confesó que le buscó pelea a los jugadores en Junior

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez todavía no ha podido sonreír con Junior. Debutó con empate (1-1) ante Santa Fe en el Metropolitano y después cayó en su visita al América de Cali. El técnico rojiblanco aprovechó el mal momento para mostrar la otra cara de la moneda. Alabó a sus jugadores.



En charla con Conexión, de Win Sports, 'Bolillo' contó que contrario a lo que creía se encontró con un grupo comprometido. Recalcó que al equipo le falta mejorar el estado físico y negó que ya esté abriendo el paraguas, como le han dicho en redes sociales.

"Si los hinchas vieran entrar a los muchachos a la cancha, si los vieran en el camerino y el trabajo que están haciendo, los aguantarían y les tendrían más paciencia. Yo venía prevenido y se lo hablé a los muchachos. Les busqué pelea por todos lados la primera vez que llegué y les hablé porque venía con una información que no era", empezó diciendo el técnico.



"Esos muchachos me han demostrado y han comprabado que están sufriendo y que se sienten mal, que quieren la hinchada y quieren al Junior, tienen sentido de pertenencia. Para mí ha sido un grupo extraordinario y meten lo que pueden", continuó sobre el equipo que encontró.



A propósito de las picantes declaraciones tras la derrota contra América, Hernán Darío recalcó que el tema físico está afectando al Junior. "Dí unas declaraciones que al equipo no le está dando físicamente y es cierto. La intensidad con la que empiezan, por ejemplo contra Santa Fe fue de igual a igual, contra América algunos establan chiflando porque nos estábamos imponiendo".



Y agregó: "Hablando con los muchachos me decían que les cuesta. Hay que tener buena condición física y ahí vienen los que son acomodados y dicen que estoy abriendo el paragua, ¿qué lo voy a abrir en ocho días?".