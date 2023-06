Reaccionó el ‘Bolillo’ Gómez: habló de la salida de Viera del Junior

En Barranquilla hay tristeza mezclada con ira por la salida de Sebastián Viera del Junior de Barranquilla. El arquero uruguayo, capitán e ídolo del club tiburón, rescindió su contrato anticipadamente, al no ser tenido en cuenta por el entrenador Hernán Darío Gómez.



Justamente, una parte de los hinchas de Junior han culpado al ‘Bolillo’ por el inesperado fin a la era de Viera en el equipo barranquillero. Y en las redes sociales exigen el título para el segundo semestre del año, pues se atrevió a tocar a un ídolo.



Sin embargo, el antioqueño, de 67 años, reaccionó y habló sobre la salida de Viera, y de quién o quiénes son los responsables de tomar semejante decisión.



‘Bolillo’ fue contundente: “En Junior no es una decisión de solo una persona, en Junior tomamos las decisiones en consenso. No es que yo traiga o saque a un jugador”, le comentó al diario ‘El Heraldo’, al que le contestó en una corta conversación, pero sin conceder una entrevista más detallada.



Gómez insistió: “Yo no hablo todavía hasta que no esté del todo claro. Yo no estoy hablando. No hablo nada hasta que tenga todo claro”, escapando de polémicas en este tenso momento que se vive en el entorno del Junior.