¿'Bolillo' Gómez los borró de lleno? Así jugaría Junior ante Huila

Junior realizó su último entrenamiento de cara al partido ante Atlético Huila en la mañana de este martes y aunque no hizo oficial la lista de convocados de 'Bolillo' Gómez, la prensa en Barranquilla aseguró que no estarán los cuatro jugadores que el club investigó por supuestos altos de indisciplina.



Cabe recordar que tras el escándalo de indisciplina que terminó en la salida de Luis 'Chino' Sandoval, los jugadores Walmer Pacheco, César Haydar, José Ortíz y Omar Albornoz fueron investigados por la misma situación. El club anunció que no evidenció incumplimientos y no encontró mérito para sancionarlos.



Hernán Darío Gómez, quien en días pasados advirtió que no habría indultos en su equipo, no contaría con los cuatro jugadores para el partido en Neiva, donde buscarán la clasificación. Tendrán que ganarle al Atlético Huila y esperar otros resultados.



Diario Deportes aseguró que 'Bolillo' Gómez se mantendrá en la decisión de mantenerlos al margen y no viajarán a Neiva. Cabe destacar que en el último partido Pacheco fue sustituido por Edwin Herrera, Iván Scarpeta y Federico Andueza por Ortíz y Haydar.



El medio barranquillero Habla Deportes también se refirió a la decisión del técnico. "Varios allegados a él confirman que no serán de la partida mañana" y mencionaron también que, "eso no va a cambiar, a menos que el profe de el brazo a torcer si el equipo clasifica a Cuadrangulares. Los puede necesitar".



En el reciente empate frente al Pereira, Junior jugó con Jefersson Martínez en el arco; Herrera, Scarpeta, Andueza y Freddy Hinestroza en defensa. Didier Moreno y Homer Martínez en primera línea de volantes, un tridente ofensivo conformado por Léider Berrío, Luis 'Cariaco' González y Vladimir Hernández, y en punta estuvo Carlos Bacca. Se abre la puerta para la titularidad del delantero Brayan León.