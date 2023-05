¿Se iría Viera de Junior antes de tiempo? ‘Bolillo’ sentenció al ídolo

Después del fracaso de Junior de Barranquilla en Sudamericana y Liga donde no logró ser protagonista debido al poco rendimiento de la plantilla, el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez ha empezado a reestructurar la nómina para el próximo semestre, por lo que se espera un revolcón en el cuadro tiburón.

Pese a que aún no se sabe con exactitud los jugadores que saldrán del equipo, ya empiezan a haber pistas sobre quiénes no serían tenidos en cuenta para el proyecto del ‘Bolillo’, y de acuerdo a información de Melissa Martínez en ESPN, uno de los que no estaría en esa lista del técnico es el ídolo, Sebastián Viera.



“A los entrenamientos debe retornar el máximo ídolo de las dos décadas en Junior que es Sebastián Viera, pero regresará de una forma atípica para él, porque va a volver con un anticipo tras una conversación en la que participó. Allí le confirmaron que ‘Bolillo’ no lo va a tener en cuenta en el segundo semestre de este año. Eso quiere decir que Viera estará en libertad de decidir si quiere quedarse siendo alternativa en Junior. Esto lo toma por sorpresa porque pensó que iba a ser importante en el proyecto”, mencionó Melissa Martínez.



​Cabe recordar que hace unas semanas Sebastián Viera confirmó al canal oficial del club que este sería el año en el que podría retirarse de Junior, pero su idea desde un inicio era cumplir el contrato que va hasta diciembre de 2023 para luego pensar qué iba a hacer con su futuro. Sin embargo, ahora no se sabe con certeza si el arquero uruguayo seguirá en la plantilla siendo suplente o si decide ponerle punto final a su historia con el tiburón.