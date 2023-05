¿Cuándo reaparecería Quintero en Junior? ‘Bolillo’ dio novedades

Junior de Barranquilla se juega unas fechas decisivas en la Liga BetPlay 2023-I donde tendrá que buscar sí o sí ganar sus dos partidos para seguir con opción de clasificar a los cuadrangulares finales, pero en el camino Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez tendrá que buscar alternativas por las recientes bajas debido a la indisciplina.

Luego de ofrecer una conferencia de prensa aclarando el tema de la salida del equipo de Luis ‘Chino’ Sandoval, quien llegó en estado de alicoramiento a un entrenamiento del Junior, el técnico ‘Bolillo’ Gómez también se refirió a las alternativas que puede tener para el remate de Liga y uno por los que fue preguntado fue por el retorno de Juan Fernando Quintero, principal estrella de la plantilla y que podría dar una mano en esta crisis interna que vive el equipo.



El entrenador enfatizó en que Quintero aún sigue en recuperación, pero su regreso está cerca, pues pese a que no será tenido en cuenta contra Pereira y Atlético Huila, sí dio a entender que reaparecería en cuadrangulares en caso de que logren la clasificación.



"Juanfer Quintero no estará en estos dos partidos. Se está recuperando, pero por ahora no va a estar", dijo ‘Bolillo’ Gómez.





Por ahora, Junior es noveno en la tabla de posiciones y espera una victoria en fecha 18 contra Deportivo Pereira en condición de local para seguir con la esperanza de ir a cuadrangulares y poder contar con el lesionado Juanfer y otros jugadores que fueron sancionados