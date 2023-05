'Bolillo' Gómez se desahogó tras eliminación: continuidad y refuerzos

El técnico Hernán Darío Gómez salió cabizbajo a la rueda de prensa en Neiva, luego que su equipo ganara pero quedara eliminado con la victoria del Deportivo Pasto, sobre los 83 minutos. Un resultado en otra plaza terminó sacándalo de los Cuadrangulares Semifinales cuando se le estaba dando el "milagrito".



Aunque reconoció que se equivocó en el planteamiento ante Once Caldas y que la baja de jugadores tras escándalo por indisciplina también afectó al equipo, valoró lo hecho desde su llegada sacando al Junior de las últimas posiciones y llevándolo a pelear clasificación hasta última hora. 'Bolillo' sigue ilusionado.

El técnico contó que sostendrá reuniones con los directivos en los próximos días para aclarar el futuro. "Ya me he reunido con los directivos, el viernes me reuniré de nuevo y estaremos reunidos hasta que lleguemos a mejorar todo para el próximo torneo y no suframos tanto. Vamos a trabajar duro en este tiempo de eliminación que tenemos”, comentó ilusionado sobre el proyecto para 2023-II.



¿Y de refuerzos? No entró en detalles pero sí dejó claro que será un tema a tratar con los directivos. "“Hay varias posiciones para reforzar, pero todo eso, mientras yo no lo hable con los directivos no lo sacaré a la luz", y agregó que "hay posibilidades para el otro torneo, reforzándonos nos puede ir mejor”.



A pesar de la tristeza por no conseguir la hazaña en la fecha 20, 'Bolillo' Gómez aseguró que hizo todo para que Junior no perdiera la dignidad. "Nosotros cogimos al equipo muy atrás y queda uno triste porque teníamos una posibilidad grande. Uno siente dolor, pero no dejamos que Junior perdiera la dignidad, sino que se trabajó".



Sobre el golpe anímico que sufrió el equipo tras el escándalo por indisciplina, lo que terminó en la salida de Luis 'Chino' Sandoval y en la investigación de otros cuatro jugadores que no terminaron jugando, el técnico respondió que "Los muchachos sienten, porque entre los futbolistas hay una buena relación. Hubo un bajón bravo ante Pereira, pero se perdieron puntos más inocentemente ante Unión Magdalena y Chicó. Hicimos un análisis y dijimos que esos puntos nos hicieron daño".