Polémica resuelta: Quintero no jugó en Junior porque jefe dio permiso

Mucho se discutió el tema en programas de análisis y redes sociales: ¿cómo puede ser que Juan Fernando Quintero no pueda jugar un partido clave contra Santa Fe en Barranquilla, que además no se pudo ganar (1-1), y en cambio sí se haya unido a la Selección Colombia y allá, con viaje de más de un día, sí pueda actuar?

Es posible por un tema médico, pues la molestia que sufría necesitaba más horas de reposo y eso se puede hacer a bordo de un avión pero no en una cancha.

​

Pero esa no es la razón principal: el hombre más influyente en el juego de Junior se ausentó porque el jefe, Hernán 'Bolillo' Gómez, le dio permiso para eso y para irse a la Selección Colombia. Fin de la polémica.

​

“El se quería quedar, inclusive se quedó porque le habían dicho que viajara antes y no lo hizo porque estaba esperanzado en recuperarse, él quería estar con nosotros en el debut, yo lo veo muy contento en Barranquilla, quiere estar mucho tiempo acá, le ha cogido cariño a la plaza, entonces, yo hablé con Juanfer y le dije que iba a probar el equipo sin él, voy a trabajar con los muchachos y dese más tiempo, siga recuperándose, viaje y se recupera por allá juegue que es la Selección Colombia”, explicó el DT en ESPN.



“Juanfer está feliz aquí, no se cambia por nadie, estamos muy contentos los dos, entonces es una situación normal, para el partido de Junior vs Santa Fe no estaba bien, pero le faltaba algo para poder estar unos días más, entonces yo le dije que si se recuperaba por allá podía jugar”, añadió el estratega.

​

Entonces él quería ayudar pero le aconsejaron que descansara y él hizo caso. Así, sin más drama.