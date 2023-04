‘Bolillo’ ya prepara fichajes para Junior: busca dos de selección

Junior de Barranquilla no pasa por un buen momento y su situación actual en la temporada de Liga BetPlay lo tienen al borde del fracaso tras acumular una seguidilla de partidos donde no ganó y lo aleja de momento, de la posibilidad de no clasificar al cuadrangular final.

Por ello, en busca de un mejor rendimiento bajo su mando, el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez estaría buscando desde ya posibles refuerzos para el segundo semestre y así cubrir algunas posiciones, siendo la parte defensiva lo que más le preocupa.



De acuerdo a información difundida por el periodista Hugo Illera, quien aseguró que el ‘Bolillo’ estaría interesado en traer dos defensas centrales para la próxima temporada, siendo el exdefensor de la Selección Colombia, William Tesillo, quien ya había sonado anteriormente pero nunca se llegó a un acuerdo, mientras que el otro jugador es el panameño Fidel Escobar, quien juga en el Deportivo Saprissa de Costa Rica y ha estado en proceso de la Selección de Panamá, logrando participar en el Mundial de Rusia 2018.



Por ahora, habrá que esperar cómo termina Junior de Barranquilla este primer semestre de Liga para que Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez tome la decisión de traer jugadores que mejoren la plantilla.





Fidel Escobar ( 🇵🇦 ) y William Tesillo son del gusto de Bolillo, se suman a Jeison Murillo como posible refuerzo.

Vía @GuilloCarbonell en @INFORMADORESDD — JOSÉ HUGO ILLERA (@JOSEHUGOILLERA) April 14, 2023



Por lo pronto, el tiburón es 13 con 15 puntos y enfrentará por la fecha 14 a Deportes Tolima de visitante, buscando una victoria que le permita seguir acercándose al objetivo de estar entre los ocho mejores.